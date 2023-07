Udala se Miona Marković: Svadba organizovana u Pirotu, a o venčanici naše glumice pričaće se dugo FOTO

Udala se Miona Marković

“Sedam godina ljubavi i svaki dan u tih sedam godina odluka da tebe biram i da tebe volim i ti mene da biraš, da me trpiš, da me lečiš i da me ljubiš”, reči su koje je Miona Marković početkom 2020. godine javno uputila tadašnjem dečku, nesluteći da će godinu dana kasnije biti ludo zaljubljena u drugog muškarca. Dalibor Danilović

Ali, kao što znamo, život piše romane.

Otkako je pre dve godine prvi put objavila sliku sa dečkom, koji joj je pravio društvo na Exitu, Miona ne krije dauživa u romansi koja je danas u Pirotu krunisana brakom. Njen izabranik je mladi reditelj David Alić, rodom iz Pirota, sa kojim se zbližila tokom rada na predstavi “Ivanovo samoubistvo” u pozorištu Semberija.

Atraktivni par, osim prema glumi i pozorištu, deli niz drugih interesovanja. Fotografije na kojima strasno plešu govore više od reči, a zajedničku ljubav gaje i prema kućnom ljubimcu, umiljatoj mački po imenu Nora.

Danas su Miona i David jedno drugom izgovorili sudbonosno "da" u Pirotu, gde je bilo spremo veselje na koje su pristigle njene kolege i prijatelji.

Instagram

Markovićeva je na svadbi blistala od sreće, a sve je oduševila prelepom venčanicom koju je ponela. Lepa Miona je imala jednostavnu satensku venčanicu koja prati liniju tela.