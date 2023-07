Oglasila se Ana Nikolić nakon snimaka koji su potresli javnost: Ožiljci na licu su zapravo...

Ana Nikolić nalazi se u središtu skandala nakon što su video-zapisi u kojima pokazuje užasavajuće promene na licu našli svoj put do javnosti. Popularna pevačica se nakon toga suočila sa nagađanjima da koristi sintetičke droge, kao i da njen navodni problem sa alkoholizmom uzima svoj danak. Nikolićeva se sada prvi put oglasila i prokomentarisala turbulentni period kroz koji prolazi. Instagram U podužoj objavi na Instagramu, pevačica se zahvalila na rečima podrške i objasnila nedaće sa kojima se suočava, dodavši da ne želi da odustane od sebe i da će se boriti. Pročitajte: Ženo, imaš li srca? Šokantne reči majke Ane Nikolić posle snimka koji je potresao javnost

"Neizmerno hvala svima koji ste mi poslali toliko puno podrške. Ja nisam ni svesna ponekad koliko ima vas koji me volite. Znate da ja nisam baš pričljiva o privatnom životu što ne znači da nisam prošla kroz oluje. Razne oluje privatne. Ne prihvatam ulogu žrtve i kada jesam upravo to... Ja sam uvek birala da budem pobednik! Ali umori se čovek i najjači padnu. Ne mislim da što te ne ubije, to te ojača. Ožiljci na licu samo su mali pokazatelj svih rezova na duši", napisala je pevačica.

Ata Images

Nikolićeva se posebno osvrnula na optužbe da konzumira nedozvoljene supstance, i snažno demantovala te navode.

"Degutantno mi je i deplasirano da o temi "droge" uopšte bilo šta komentarišem. Prvo zato što to nikada nije bio moj stil života, ali poslednji put ću ponoviti - nikada nisam probala nijednu vrstu opijata - nikada. Ove lažne optužbe, osim što me degradiraju kao ličnost, kao majku i ženu. Rastužuje me, ne volim nepravdu i neću dozvoliti nikome me stavlja i zloupotrebljava na tako za mene lično sramotan, lažan i nadasve primitivan način", zaključila je Ana Nikolić.