Tražili ste istinu! Dragana Katić jasno stavila do znanja šta misli o bivšoj ženi čoveka kome je rodila decu FOTO

Dragana Katić i Ljiljana Živanović bile su u ljubavi sa istim čovekom i rodile mu decu ‒ Ljiljana ćerku Bobanu, a Dragana sinove Bojana i Bobana.

Braća i sestra oduvek su negovali uzajamnu ljubav i pažnju, ali zanimljiv je podatak da su Dragana i Ljiljana izgradile skoro pa familijaran odnos. Instagram

„Naša deca imaju dve majke“, poručila je jednom prilikom gospođa Živanović uz fotografiju na kojoj je sa Draganom Katić, i tako jasno stavila do znanja kakva je situacija u porodici.

Otac njihove dece, sa kojim je Ljiljana bila u braku, a Dragana kasnije u vezi, preminuo je 2019. godine posle duže bolesti.

Voditeljka je sinove podizala sama, a o odnosu sa bivšim emotivnim partnerom jednom prilikom je rekla:

‒ Bili smo dve individue koje su se godinama poznavale, bile u nekoj vezi, pokušale da žive zajedno i shvatile da to ne ide. Zapravo, odlučila sam da sebe ne maltretiram. To je bio kraj i sa tim sam raščistila. Posle on, iz raznoraznih, ali opravdanih razloga nije mogao da učestvuje u odrastanju sinova.

Najnovija fotografija koju je Dragana Katić podelila na Instagramu još jednom nas je uverila da njena porodica sa Ljiljanom i Bobanom neguje veoma blizak odnos.

“Majke i deca. Imamo jedno nedostajanje”.

Nedostajanje se odnosi na Draganinog sina Bobana koji studira u inostranstvu.





