HELLO! ekskluzivno otkriva: Udaje se ministarka Dubravka Đedović, budućeg supruga odlično znate FOTO

Dubravka Đedović i Damir Handanović uskoro pred oltarom

Kako HELLO! ekskluzivno saznaje, Dubravka Đedović i Damir Handanović već neko vreme uživaju u nežnim emocijama, a ovog leta planiraju i odlazak pred oltar.

Upoznali su se sasvim slučajno, i to zahvaljujući tenisu, na sportskoj manifestaciji Serbian open, a upućeni kažu da je to bila ljubav na prvi pogled. Posle samo nekoliko dana poznanstva, Damir joj je rekao da će jednog dana živeti zajedno, čemu se ona tada smejala. No, ispostavilo se da je bio u pravu.

Boško Karanović

Sudbonosni susret desio se mnogo pre nego što je Dubravka postala ministarka rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije, a njihova romansa nema nikakve veze sa bilo kakvim političkim krugovima, u kojima se oboje kreću.

Iako se nisu eksponirali kao par, nisu se ni krili, pa su se tu i tamo o njima pojavljivali napisi na društvenim mrežama. Nisu ih demantovali, ali ni potvrđivali. Bilo kako bilo, njihovi prijatelji kažu da se često mogu sresti zajedno na ulicama Beograda, ali i na kulturnim događajima kao što je „FEST“. Kad im obaveze dozvole, najviše vole da putuju po Srbiji, tim pre što je ministarka dugo živela u inostranstvu, pa želi da što više uživa u prirodnim lepotama naše zemlje. Boško Karanović

U resor energetike i rudarstva Dubravka je došla iz sveta bankarstva, dok je Damir jedan od najtraženijih kompozitora, producenata i aranžera. Iako su suštinski veoma različiti, budući da je on umetnik, a ona žena iz korporativnog miljea, odlično se razumeju i dopunjuju. Ljudi iz najbližeg okruženja zaljubljenog para ističu da Damir svojoj izabranici pruža lakoću života i momente pune kreativnosti i smeha, a ona njemu sistematičnost i organizovanost. Velika su podrška jedno drugom, pogotovo on njoj, u ovom periodu kada obavlja izuzetno odgovoran posao. Osim toga, Damir je čovek širokih shvatanja, pun razumevanja, pre svega za njenu decu, koju je prihvatio kao svoju, zato što je, kažu ljudi koji ga dobro znaju, u duši i sam jedno veliko dete i emotivac.

Iz istih izvora saznali smo i da je budući mladoženja, bez obzira na to što je znao da će odgovor biti “da”, imao tremu kada je trebalo da zaprosi Dubravku.

