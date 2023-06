Preminuo glumac iz Titanika, zadesila ga TUŽNA SUDBINA

Glumac Lu Palter preminuo je u 94. godini u svom domu u Los Anđelesu od posledica raka pluća. Palter je preminuo još 21. maja, ali su ove vesti obelodanjene i potvrđene tek u ponedeljak uveče.

Glumac je najpoznatiji po epizodnoj ulozi u filmu "Titanik" iz 1997. godine, kada je tumačio lik bogataša Isidora Štrausa. Podsetimo, reč je o legendarnoj sceni u kojoj on grli svoju suprugu u krevetu dok Titanik polako, ali sigurno tone. youtube printscreen

To je scena koja traje svega nekoliko sekundi, ali je ostala upamćena kao jedan od najdirljivijih i najtužnijih momenata u istoriji filma.

Njegov lik bio je zasnovan na stvarnoj osobi, pošto su Isidor Štraus i njegova supruga Ida zaista umrli na legendarnom brodu. O ovim supružnicima su pre svega nekoliko dana svi svetski medij ponovo pisali, jer se ispostavilo da su oni čukunbaba i čukundeda Vendi Raš, supruge Stoktona Raša, generalnog direktora i kapetana kompanije OceanGate u čijem je vlasništvu bila nestala turistička podmornica Titan. youtube printscreen

Palter, rođeni Njujorčanin, ostao je upamćen i po ulozi u filmu "First Monday in October" iz 1981. godine. On se, zapravo, glumom bavio na nešto posredniji, ali ne manje važan način.

Naime, radio je kao profesor u prestižnoj školi glume CalArts koja je iznedrila puno glumaca koji su kasnije stekli svetsku slavu. Aktivno je predavao sve do 2013, kada je otišao u zasluženu penziju.