Posle smrti supruge ostao je sam sa dvoje dece: Ova žena je Igoru Milanoviću vratila veru u život FOTO

Igor Milanović posle smrti supruge otpočeo vezu sa njenom drugaricom

Kada je 2012. godine preminula supruga Igora Milanovića Nataša, on je pola godine kasnije smogao snage da kaže:

‒ Nisam očekivao da će se moj život ovako odvijati. Imao sam izuzetno srećan brak. Ostao sam sam sa dvoje dece jer je Nataša umrla od raka. U ovom trenutku ne mogu da kažem ništa smisleno. Da li sebe možete da zamislite u situaciji kada vam umre stub svega? Tu je rupa, tu je rana. Nije zacelilo. Jedva dolazim sebi. Još ne znam gde sam. Jedva zaspim ili ne zaspim uopšte. Nije lako. Probudim se ujutru, ali još se osećam kao zombi. Kao da ovo nije moj život.

ATA Images

Sedam godina kasnije, u intervjuu za Gloriju, proslavljeni vaterpolista otkrio je da je započeo novu fazu u svom životu, kao i da je za to najzaslužnija Ivana Đakonović koja mu je vratila veru u život. Zajedno sa Igorom prigrlila je i njegove ćerke Irinu i Isidoru.

‒ Sa Natašom sam imao divan odnos, pun ljubavi i poštovanja, potpuno iskren. Mislio sam da sam našao saputnika i partnera za ceo život. Teško sam podneo njenu smrt. Bio sam besan, gnevan, ljut na ceo svet. Oprosti Bože, i na tebe. Ali, život je divan i njegov poklon može da bude veliki, a meni je Bog dao najlepši, moju Ivanu. Ona je postala moja partnerka iz jednog specifičnog ugla, budući da je bila prijateljica moje pokojne supruge. Taj put je čudan, ali dobio sam priliku da živim sa ovakvom osobom, i to je privilegija. ATA Images

U intimnoj ispovesti Igor Milanović je naglasio da od Ivane svakodnevno mnogo uči.

‒ Pored sebe imam osobu koja ceo dan provodi u brizi o bližnjima. A to nismo samo deca i ja, već i njene kolege iz jedne i druge škole gde predaje, kao i učenici kojima vikendom drži časove tenisa, prodavačice na pijaci, radnici koji rade preko puta naše zgrade i nemaju nikakve veze sa nama, ali to ne znači da im ona neće odneti pitu i jogurt da se osveže, ili pivo. I onda oni ostanu zatečeni. To je divno.