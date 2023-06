Odlazim, a volim te... Milan Borjan posle šest godina rekao KRAJ, rastanak nije lak

Milan Borjan i njegova supruga važe za jedan od najskladnijih parova na sportskoj sceni, a Snežana gotovo da ne propušta priliku da svoju jaču polovinu javno pohvali, ali i odbrani kada za to postoji razlog. Luka Šarac

„Ti, tako skroman i povučen, ponovo si podsetio Zvezdine navijače zašto si tako značajan za ovolike uspehe Crvene zvezde. I nije bitno šta misle neki ljudi, da li se slažu sa tim da ti budeš Zvezdina zvezda, bitno je to šta navijači kažu i žele, a to je da ti budeš Zvezdina zvezda. Ti to jesi i bićeš jer zaslužuješ, Zvezdina zvezdo“, napisala je Snežana pre dve godine.

Kako sada stvari stoje, izgleda da je došlo vreme da Zvezdina zvezda završi mandat u istoimenom klubu. Mozzart Sport saznaje da na mesto Milana Borjana dolazi Omri Glazer.

Milan Borjan karijeru nastavlja u Slovačkoj

Sportski mediji najavljuju da se Borjan seli u Slovačku. Iskusni čuvar mreže tamo će provesti narednih godinu dana kao pozajmljeni igrač Slovana iz Bratislave. Slovaci će pokrivati polovinu njegove plate, koja iznosi 800.000 evra, ujedno najveće u Zvezdi. Ni jedan drugi igrač nema više od 600.000 evra. Luka Šarac

Transferom je okončan Borjanov šestogodišnji mandat tokom kojeg je osvojio isto toliko titula, ali i tri duple krune. Bio je protagonista najboljeg Zvezdinog perioda u evropskim takmičenjima u 21. veku, dva puta je igrao Ligu šampiona... Bio je kapiten kluba od 2020. godine, kada je otišao Marko Marin.