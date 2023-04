Haos u porodici Đoković! Saška UVREDILA Jelenu: Njeni saveti mi nisu potrebni, svako živi kako želi

Saška Đoković, supruga Novakovog brata Đorđa, na svet je 22. marta donela sina Aleksandra, a samo tri nedelje posle porođaja nastavila je svoje poslovne obaveze i otvorila salon venčanica.

Tom prilikom za medije je otkrila kako se snalazi kao majka, ali i da li razmenjuje savete o roditeljstvu sa Jelenom Đoković, kojoj je ta tema godinama u fokusu.

Saška je prvo prenela impresije supruga Đorđa koji je prisustvovao porođaju.

‒ Bio je plan da on tu samo sedi i dočeka bebu, da bi osetio taj prvi kontakt koji sam ja imala. Međutim, Đole je gledao čitav proces. Pitala sam ga: „Jao, pa zar ti to nije gadno”, na šta mi je rekao da mu nije prijatno kada porođaj vidi na televiziji, ali kada sam ja u pitanju i naše dete, ništa mu nije ružno i strašno. Tako da je on želeo da prati sve što se dešavalo – otkrila je supruga Đorđa Đokovića.

Privatna arhiva

Mlada mama se potom osvrnula na Jelenu. Na pitanje da li joj je dala neki savet, budući da je izuzetno posvećena deci, Saška je imala spreman odgovor.

‒ Mi ne delimo savete. Svako živi kako želi, ne treba se ni mešati u te neke stvari kad su deca u pitanju. Savete tražim od svoje majke jer me je ona odgajila i mislim da je uradila pravu stvar. Mnoge stvari u životu ću preuzeti od nje i tako vaspitati svoje dete – istakla je Saška.