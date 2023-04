Prvo je postao deda, pa tata! Ova lepotica nestvarne plave kose je unuka Đoleta Đoganija FOTO

Unuka Đoleta Đoganija izrasla u prelepu devojčicu

Đole Đogani se, kao što je poznato, ženio dva puta. Sa prvom suprugom Slađom Delibašić ima ćerke Silviju i Marinelu, dok je u drugom braku sa Vesnom dobio sina Adriana i ćerku Lauru.

Silvija se 2013. godine udala za dugogodišnjeg dečka Branislava, ali brak nije potrajao.

− Mi smo bili u vezi pet godina, a u braku samo godinu dana. On je moja ljubav iz srednje škole, ali nisam videla sebe u budućnosti sa njim. Nije između nas nedostajalo ljubavi, nego jednostavno nije išlo ‒ rekla je jednom prilikom Silvija i priznala da je njen bivši suprug bio u zatvoru zbog posedovanja narkotika.

− Razveli smo se posle svega toga, jednostavno nisam videla perspektivu.

Kada je napustila supruga, njihova ćerka Tia imala je godinu dana.

− On nema nikakvu obavezu prema detetu, ja sam kompletan staratelj. Nije u obavezi ni alimentaciju da daje, sve što joj kupi to je njegova slobodna volja. Viđa je redovno, zapravo kad god to želi i može. Umemo svi zajedno da odemo na ručak. Najbitnije je da ona ne pati i da joj ništa ne fali, a posebno ljubav.

Inače, zanimljiv je podatak da su Đoletova unuka i treća ćerka isto godište.

− Ja sam prvo postao deda, a onda tata. Kod nas, Đoganija, uvek ima neka fora ‒ kaže popularni denser, koji je 2013. godine prvo dobio unuku Tiu, a dva meseca kasnije ćerku Lauru.





Na pitanje da li je tačno da se unuci vole više od dece Đole je u intervjuu za magazin Azra odgovorio:

− Čudan je osećaj kad imaš unuku i ćerku istih godina. To je privilegija malog broja ljudi. Između moje ćerke i unuke razlika je dva meseca. Obe volim na svoj način. Kad u ovim godinama imate malu decu, ista je ljubav, nema tu više-manje, nego nije isto kad postanete roditelj sa 24, 34, 44 ili 54 godine.