Slađana Milošević u lošem zdravstvenom stanju! Na sopstvenu odgovornost napustila bolnicu: Nemam čarape ni cipele...

Pevačica Slađana Milošević otkrila je da je u lošem zdravstvenom stanju, a potom i da je samovoljno napustila bolnicu jer su joj, kako kaže, ugrožena ljudska prava.

‒ Napustila sam bolnicu jer nisam mogla slobodno da se krećem ‒ rekla je čuvena umetnica.

ATA Images

Kako saznaje Kurir, Slađana je na sopstevnu odgovornost odlučila da napusti zdravstvenu ustanovu, gde je poslednjih dana bila na lečenju. Ona pati od Sjogrenovog sindroma, a kako bolest ima razne cikluse, trenutno je u vrlo lošem stanju.

‒ Nalazim se ispred Urgentnog centra. Upravo sam uspela da izađem iz bolnice posle šest dana baš onako jednog ružnog zlostavljanja i zabrane kretanja, što je moje ustavno pravo. Lekari su pravili dogovore da se ostane u bolnici, da se promeni režim koji oni predlažu, ali to nisu učinili. Naterali su me da koristim jednu prostoriju. Nemam čarape ni cipele na sebi. To je sve tako napravljeno, a koji je njihov cilj ne znam. Mnogo bih volela da znam šta se dešava iza svega toga jer ne dozvoliti pacijentu da ode do toaleta, da izađe na vrata prostorije previše je oduzimanja slobode. Ne znam koji bi bio razlog, ali nije mi prvi put da se nalazim u istoj situaciji ‒ tvrdi pevačica.

Facebook

Sjogrenov sindrom je autoimuna bolest, tačnije hronično zapaljensko reumatoidno oboljenje koje se ispoljava suvim okom i suvim ustima. Uzrok nastanka ovih pojava je smanjenje funkcija egzokrinih žlezda. Ovaj sindrom javlja se kao primarno oboljenje i udružen je sa nekom od drugih sistemskih bolesti vezivnog tkiva, najčešće sa sistemskim lupusom ili reumatoidnim artritisom.