Ona je zaprosila njega i udala se u odelu: Pogledajte kako je Izvorinka Milošević izgledala na venčanju sa čuvenim Mišom Blamom FOTO

Venčanje Izvorinke Milošević i Miše Blama po svemu je bilo neobično

Izvorinka Milošević svojevremeno je u emisiji “Iz profila” otkrila kako je upoznala supruga Mišu Blama.

‒ U mladosti sam bila velika zavodnica. Svi su mi se udvarali, a Miša me nije primećivao. Bio je mrgud, ćudljiv, a ipak lep i s manirima. Odlučila sam da mu priđem s pitanjem: „Izvinite, da li pijete kafu“. On mi je bez osmeha odgovorio: „Da, pijem. Zašto ne?“ Uspela sam da mu donesem kafu i izmamim osmeh. Pekao me je na tihoj vatri, bio je nedostižan i tvrdio je pazar. Krio se iza maske, a u stvari je bio jedan topao čovek. Morala sam jako da se borim za njega.

Venčanje Izvorinke Milošević i Miše Blama održano je 4. maja 1971. godine na njenu inicijativu.

‒ Rekao mi je da mu je status veze nevažan, bilo mu je svejedno kako će to izgledati, a pošto sam ja iz patrijarhalne porodice, za mene je papir bio važan. Zakazala sam veridbu i venčanje, a on je pristao.

Izvorinka i Miša bili su krajnje neobični mladenci. Čuveni džez muzičar pred matičara je izašao u sivoj košulji i pantalonama sa tregerima, dok je nekrunisana kraljica vlaške muzike plenila lepotom i u tamnom sakou, uz koji je kao modni detalj izabrala šarenu maramu oko vrata. Jedino tradicionalno u celoj priči bilo je cveće u mladinim rukama.

Porodica Blam bila je iznenađena Mišinom odlukom da se venča sa Izvorinkom.

‒ To je stara jevrejska porodica. Mišin otac Rafael, čuveni violinista i član orkestra Carevac, jednom je pitao ćerku Nadu: „Pobogu, gde ona nađe Mišu u Beogradu?“ To mi je ona kasnije ispričala, a ja sam joj rekla da sam ga svećom tražila ‒ našalila se Izvorinka.

Brak je potrajao 17 godina. Razveli su se kada je njihov sin David imao samo osam godina, ali su ostali u prijateljskim odnosima. O Miši Izvorinka i danas govori s mnogo poštovanja i ljubavi.

Četiri godine posle njegove smrti objavila je fotografiju sa venčanja uz poruku: „Dan našeg venčanja. Setim se uvek kad dođe maj, iako je život surovo napisao svoju priču. Miša Blam. Da poljupci nisu bili ugovori, niti zagrljaji obećanja, učim i danas. Tebe nema već četiri godine. David je Ti. Eh, Mišo naš.“