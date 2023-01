Jecala sam na sav glas: Nataša Ninković njeno ime ne izgovara, nanela joj je strašne povrede

Nataša Ninković s punim pravom nosi zvanje jedne od najboljih domaćih glumica, a da je majstor svog zanata govori i činjenica da je prihvatila ulogu Ledi Magbet iako ona, kako je priznala, nikada nije bila na listi njenih želja, i svojim umećem po ko zna koji put oduševila publiku.

− Nisam razmišljala o njoj jer sam još kada smo je radili na Akademiji smatrala da je to neka loša energija koja mi ne prija. Gledala sam švedsko izdanje „Magbet“, gledala sam Engleze i Ostermara u Berlinu. Bile su to tri potpuno različite predstave, ali mi se dopalo ono što je Jagoš rekao, da je taj mehanizam vlasti kroz istoriju ono što se ponavlja – rekla je Nataša u emisji „Kec na jedanaest“.

Nataša je podsetila da je u vezi sa čuvenim komadom oduvek postojalo sujeverje, pa često ne izgovaraju njeno ime, već je nazivaju „ona škotska drama“.

− Nisam sujeverna, ali sam dok sam radila na ovom komadu imala strašnih povreda, probleme sa kožom, želucem. Svakodnevno smo se posvećivali i svakodnevno proživljavali sve situacije. Od te energije dešavale su mi se razne stvari. Jednom sam kad sam silazila sa petog sprata posle probe koja je trajala četiri ili pet sati, našla jednu udaljenu stolicu, sela sam na nju da me niko ne vidi i samo su suze počele da mi se slivaju niz lice. Jagoš me je video i prišao mi, ja sam toliko jecala, on me je smirivao, a ja sam mu rekla da ništa ljudsko nisam osetila dva i po sata. Nije prirodno, ali je takva vrsta energije prisutna i u stvarnom životu – zaključila je Nataša Ninković u emisiji „Kec na jedanaest".