Trudili smo se... Petar Mitić progovorio o razvodu, izneo intimne detalje iz porodičnog života

Pevač Petar Mitić iskreno je govorio o detaljima iz privatnog života u emisiji "Sceniranje" koja je posvećena ispovestima poznatih.

Na pitanje o braku i spekulacijama da je par bio pred razvodom, Mitić je sve demantovao.

Boško Karanović

- Desilo se to da su se opteretili i nasekirali brižni ljudi. Digao se "hajp" u medijskom smislu. Postoji grupa ljudi koja voli da čuje nešto lepo i ona druga koja voli skandal. Ne bi rijaliti bio gledan, ni zanimljiv bez toga - započeo je on.

- U tom trenutku kad smo se trudili i čuvali brak, "bap" vest da se razvodimo. Zove novinarka Ivanu i pita da li se razvodimo, a nas dvoje, zagrljeni u krevetu - otkrio je Mitić i dodao:

- Kada je neko jak, možeš da pišeš o meni šta god hoćeš, ako ja znam da to nisam, neće to mene uzdrmati - objasnio je on.

Podsećamo, Petar Mitić i Ivana Pavković upoznali su se 2013. godine, tokom muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a svoju ljubav krunisali su brakom 2016. Oni su najpre dobili sina Vujadina, a prošle godine i blizance Vojina i Vuka. Ata Images