Mama, ja imam tumor: Bolest sina jedinca Slavicu Đukić Dejanović promenila je iz korena

Sin Slavice Đukić Dejanović vodio je jednu od najtežih životnih bitki

Jedan od najtežih trenutaka za svaku majku je kada joj dete javi da je bolesno, što se upravo desilo profesorki Slavici Đukić Dejanović, koja je otvorila dušu u emisiji Balkanskom ulicom, autorke i voditeljke Vesne Dedić, na Blic televiziji.

Miloš Nadaždin / Blic TV

‒ U dve situacije sam bila tužna. Jedna je kada mi je umro tata, ali to je bilo nekako prirodno, a druga kad mi je sin javio da ima tumor i da treba da se operiše. Sve se to dobro završilo posle pet godina i kontrola, ali to je zaista za mene bio poraz i ja od tada nisam ista žena. To je bilo pre pet godina, a nedavno je prošlo pet godina praćenja. Otišao je na dežurstvo, on je inače ginekolog, uradio je sebi ultrazvuk i javio mi u ponoć: „Mama, ja imam karcinom“. Rekla sam mu da ne priča gluposti, čuli smo se kada je pošao na posao... I naravno da sam odmah otišla u Lisabon, sutradan je već bio operisan. To je bila početna faza tumora i od tada se sistem vrednosti u mom životu potpuno promenio i neka moja tolerancija za neke gluposti koje su me ranije sekirale došla je do maksimuma. Sve je u jednom momentu do te mere izgubilo boje prirode i sve je postalo samo crno ‒ ispričala je profesorka.

Printscreen Blic Tv

Slavica Đukić Dejanović tri decenije je u srećnom braku sa biznismenom Rankom Dejanovićem, a iz prvog braka ima sina Dušana, koji joj je podario i unuka.

‒ Udala sam se veoma mlada jer sam želela veliku porodicu i najmanje troje dece. Nažalost, sudbina je imala drugačije planove i ja imam samo Dušana, na koga sam veoma ponosna – ispričala je jednom prilikom.