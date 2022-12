Kao da je sišao sa dvora: Ovo je sin Ivana Milinkovića, sličnost će vas zapanjiti FOTO

Sin Ivana Milinkovića je isti otac

Ivan Milinković, nekadašnji pevač Legendi, uvek je važio za miljenika žena, koje su zbog njegovog očaravajućeg glasa punile koncertne sale do poslednjeg mesta.

Emocije im je uzvraćao pesmom, a istinski je bio zaljubljen dva puta.

‒ Prvi put sam se oženio sa 32 godine. Vesna je bila moja velika ljubav još iz KUD Lola, gde sam odlazio i pevao. Razveli smo se posle sedam godina braka. Nismo imali decu. Da jesmo, verovatno se ne bi tako završilo ‒ ispričao je jednom prilikom.

Dve godine posle razvoda ostvarila mu se najveća želja.

‒ Sa četrdeset sam dobio sina, to je život. U životu imaš neke planove, ali i život ima neke svoje. I sve on to poslaže, te kockice ‒ kazao je nedavno Ivan u ispovesti za Kurir.

Sin Ivana Milinkovića nije krenuo muzičkim putem oca

Na jednom nastupu upoznao je Milicu, rodila se ljubav i dalje je sve išlo svojim tokom. Milica iz prvog braka ima ćerku Anju, koja je od početka braka živela sa njima.

‒ Filip se rodio 2. 12. 2002. u 2.20h. Sve je u simbolu broja 2 ‒ otkrio je poznati pevač zanimljiv podatak iz biografije svog jedinca, za koga kaže da je svestrano talentovan, ima sluha, ali je odlučio da studira IT.

‒ Od više ljudi čuo sam da je Filip lepo vaspitan, u fazonu, kao da je sa dvora sišao, morate malo da ga „pokvarite“ da bi se lakše prilagodio ovom svetu. Tako neki saveti. A ja mu kažem, sine, kroz život moraš da ideš srcem, mozak je tu samo da kontroliše situaciju. Kada donosiš neke odluke, donesi ih trezveno, ali neka ti srce bude ispunjeno. Inače, ne mešamo mu se u njegov put. Hoću da se sam odredi, a sve što bude želeo otac će mu dati. Kao i meni moj što je ‒ jasan je Ivan Milinković.