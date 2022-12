Prva izjava! Milica i Žarko otkrili zašto su napustili Igru sudbine: Ne želimo da se valjamo u blatu, idemo dalje

Milica Milša i Žarko Jokanović definitivno više neće učestvovati u Igri sudbine. Posle prvobitnog šoka, a potom i brojnih nagađanja, glumica i njen suprug odlučili su da progovore i iznesu svoju stranu priče.

Petar Đorđević

Ekskluzivno za novi broj magazina TV Novele Jokanović je potvrdio odlazak iz najgledanije domaće serije.

- Petsto dvadeset i sedam napisanih epizoda na više od 18.500 strana je moj rezultat. Petsto dvadeset i sedam snimljenih epizoda je Miličin rezultat u ulozi sjajne, omiljene i nezamenljive Ade Kanački. U pitanju je najdugovečnija i najgledanija serija. Tome je došao kraj i na to je stavljena tačka. Nikada se nismo valjali po medijskom ili bilo kakvom drugom blatu, pa nećemo ni sad. Ne želimo da se bavimo lažima, podmetanjima i spletakama. Imamo svoje principe i njima se rukovodimo. Idemo dalje, srećni zbog uspeha koji smo napravili, kao i zbog onoga što ćemo ubuduće raditi - rekao je Žarko Jokanović u ekskluzivnoj izjavi za TV Novele.