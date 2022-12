Karleuša godinama ćutala o Popoviću: Konačno otkrila istinu, posle ovoga mnogi će ga gledati drugim očima

Saša Popović i Jelena Karleuša bili su u žestokom sukobu

Jelena Karleuša već dugi niz godina vodi iscrpne bitke kako sa medijima, tako i sa kolegama. Iako je neretko na meti kritika, ona ostaje dosledna svojim stavovima kojima je utabala stazu svetskog uspeha.

Naime, Karleuša se ovoj puta našla na meti kritika bosanskih medija koji su njen nedavni Instagram stori okarakterisali kao vređanje svih žena u Bosni i Hercegovini, što je pevačica ubrzo javni i demantovala, napomenuvši da je odavno prestala da sarađuje sa hrvatskim medijima, a usput se dotakla i reči Saše Popovića koji joj je pre nekoliko godina dao savet iz koga se može zaključiti u kakvom su odnosu ova dva medijska maga.

" Idi već jednom u Ameriku, ovde te ne zaslužujemo jer naš narod je previše zaostao, čast izuzecima, ali ovo je stvarno previše! Dosta je više slušanja laži o tebi i svakavim naslovima. Jednostavno Balkan nije za tebe", stoji u objavi pevačice koja je zatim dodala:

- Pre puno godina, ovako nešto mi je rekao Saša Popović. To mu je bilo obrazloženje zašto neće da izda moj album "Slatka mala". To je bio momenat kada sam svuda bila zabranjena i niko nije hteo da izda taj album (sećam se jedne naslovne strane koja je glasila "Karleušin album može da izda samo neki kućni savet"). Pitala sam njega i on mi je rekao da sam ja za Ameriku, a ne za Srbiju i da neće da me izda. Uz to mi je dodao da ja u Srbiji i nisam zvezda i da je za mene zvezda Dinča. Citiram šta mi je rekao valjda je Dinča bio IN Saši. Išla sam tad na sastanak i sa Brenom, imala je za mene 5 minuta, žurila je - napisala je Karleuša i time svima stavila do znanja kakav je njen odnos sa medijima na Balkanu.

