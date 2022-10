Od mame su naslediće lepotu, a od tate sportski gen: Ovo su Tesa i Tara, ćerke Saše Đorđevića FOTO

Ćerke Saše Đorđevića ne viđamo često u javnosti

Jedan od naših najboljih košarkaša svih vremena, doskorašnji trener reprezentacije, Aleksandar Saša Đorđević u braku je još od 1995. godine.

Slobodan Pikula

Sa suprugom Aleksandrom Sekom ima dve ćerke, Tesu i Taru. Iako se devojčice nikada nisu eksponirale u medijima, javnost je često mogla da ih vidi na tribinama kako bodre slavnog tatu.

Od Aleksandra su nasledile „sportski gen“, pa su obe počele da se bave košarkom.

Instagram

‒ Sad su na košarkaškom početku i mnogo su vezane za sport. Starija trenira u školi, a mlađa u jednom timu. Igraju i zabavljaju se, to vole. Prvo je tu priču „podgrejao“ Madrid i rezultat koji smo tamo postigli, pošto su one bile tamo sa mojom suprugom. Čak imaju fotografije sa pobedničkog postolja. Sve to približilo im je košarku, što je meni veoma drago, jer su odabrale najlepši sport na svetu ‒ pohvalio se jednom prilikom ponosni otac na koga, kažu upućeni, ćerke i likom podsećaju.