Verovala je lekarima, ali su napravili stravičnu grešku: Ivana Jovanović porođajnu salu napustila u strašnim mukama

Repriza serije „Greh njene majke“ podsetila nas je na glumicu Ivanu Jovanović koja je pre 12 godina zablistala u ulozi Nede, a onda netragom nestala.

U međuvremenu saznali smo da se razvela od supruga, arhitekte Nemanje Čuturila, sa kojim je u braku provela sedam godina. Sa sinom Viktorom preselila se u Ameriku, gde je započela novo životno poglavlje.

Malo je poznato da se Ivana posle rođenja svog jedinca suočila sa istinskom životnom dramom. Duže vreme bila je prikovana za krevet, a prognoze su bile neizvesne.

Drama Ivane Jovanović promenila je sve

Naime, dan koji je trebalo da bude najlepši u njenom životu, dolazak na svet njenog sina, zapamtila je po tome što su joj na porođaju polomljena tri pršljena.

‒ Lekari su mi kasnije rekli kako je trebalo da me porode carskim rezom. Ipak, nisu to uradili i napravili su grešku. Viktor je bio velika beba od četiri i po kilograma. Bila sam pod epiduralnom anestezijom i nisam osećala donji deo tela, niti kontrakcije. Doktor je želeo da pogura bebu i laktom mi je pritisnuo stomak, ali očigledno je to uradio tako jako da su mi pukla tri pršljena. Nisam ni znala za to sve dok nije prošlo dejstvo anestezije ‒ pričala je.

Oporavak je trajao mesecima, ali je Ivana pozitivno razmišljala i ni za trenutak nije dozvolila sebi da posumnja da će ponovo stati na noge, što se na kraju i desilo, pa se vratila glumi.