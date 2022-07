Ljubav iz studentskih dana: Ovo je supruga Branka Cvejića, Vesna slomljena posle odlaska čoveka kojeg je volela pola veka (foto)

Supruga Branka Cvejića neutešna

Branko Cvejić preminuo je danas u Beogradu nakon što je nedavno smešten u Klinički centar Srbije pošto mu je pozlilo na sceni. Uz slavnog glumca do poslednjeg trenutka bila je supruga Vesna, s kojom se upoznao još kao student.

Nebojša Babić

Branko Cvejić čuvao je privatni život daleko od očiju javnosti, a o pet decenija zajedničkog života sa suprugom govorio je tek jednom prilikom.

‒ Mi smo praktično odrastali zajedno. Počeli smo da se zabavljamo još kad smo krenuli na fakultet i, eto, to se nastavilo toliko decenija. Vesna je doktor nauka, profesor biohemije. Ali nije to loše, zato što sam se, iz radoznalosti valjda, družio sa raznim ljudima, namestilo se tako. Kumovi su mi arhitekte, prijatelj sam sa mnogim glumcima, to je normalno, kao i sa supruginim kolegama doktorima i naučnicima.

Ata Images

Ćerka Bojana i sin Žarko i sami su visokoobrazovani. Oboje su završili muzikologiju. Bojana živi i radi u Briselu, dok se Žarko, koji se školovao u Oksfordu, a doktorirao u Americi, vratio u Beograd.

‒ Docent je na Fakultetu za medije i komunikacije, gde je i prodekan. Njegova supruga je arhitetka, što je sada vrlo teško, ali imaju divno dete, ćerku Zoru ‒ pohvalio se ponosni deda.