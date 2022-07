Svi je znate kao Milšu, a to joj uopšte nije prezime: Ovako se poznata glumica zaista zove

Pravo ime Milice Milše je ovo

Glumica Milica Milša na javnoj sceni prisutna je decenijama, što kao glumica, što kao dete uspešnih roditelja – akademika Antonija Isakovića i Leposave Milanin, arhitekte i književnice.

Milica je sa novinarima uvek negovala otvoren i iskren odnos, pa se stiče utisak da se o njenom životu zna skoro sve.

Aleksandar Krstović

Ipak, kada bismo „zavirili“ u njenu ličnu kartu, pročitali bismo ime različito od onog po kojem je oduvek znamo. Milica je rođena kao Isaković, udata je Jokanović, a ustaljeno Milša, nalik pseudonimima koje imaju filmske zvezde, nije prezime već nadimak koji joj je dala majka.

Petar Đorđević

‒ Mama je bila na poslovnom putu, na nekoj egzotičnoj destinaciji, gde je čula ženu kako svoje dete, koje je bilo slatko i simpatično, doziva tim imenom. Ta scena joj je ostala u lepom sećanju i onda je, kada se vratila kući, počela tako da me zove, a nadimak je ostao do danas ‒ otkrila je jednom prilikom za HELLO!.