Upoznala ga je preko interneta i ludo zavolela: Ovaj kontroverzni Italijan bio je dečko Slavice Ćukteraš, ušao je i u rijaliti (foto)

Ljubav Slavice Ćukteraš bio je ovaj kontroverzni Italijan

U današnje vreme upoznavanje putem društvenih mreža postalo je nešto što se podrazumeva, ali 2008. godine to je bio kuriozitet.

Vest da je Slavica Ćukteraš putem, sada već zaboravljene platforme “My Space”, našla dečka, medijima je bila zanimljiva i zbog toga što je ona bila među “Zvezdama Granda”, a on operski pevač.

Andreja Damnjanović

Ubrzo se saznalo da je reč o Italijanu rodom iz Ankone, po imenu Marčelo Bedoni, koji je tada živeo i radio u Beču. Slavica je često putovala kod njega, a i on je dolazio u Beograd.

O Marčelu, koji je bio dvadeset godina stariji od Slavice, stizale su oprečne informacije, između ostalog da je u vreme studiranja zarađivao radeći kao telohranitelj italijanskim političarima, da je bio policajac u antiterorističkoj jedinici, ali i da ga je pevanju podučavao slavni Pavaroti.

Facebook

O detaljima romanse koja je trajala nekoliko meseci, saznalo se nešto više tek 2015. godine, kada se Italijan ponovo pojavio u Beogradu, ovog puta kao učesnik rijalitija “Parovi”.

- Imam skoro pedeset godina, a sa Slavicom sam bio kad sam imao 43 i zato je ona bila moja najveća greška. Nismo ostali zajedno jer se osetila razlika, bila je suviše mlada - pričao je Marčelo.

- Nisam s njom dugo u kontaktu. Imam mnogo ozbiljnijih obaveza nego da mislim o Slavici. Baš me briga za nju, kao što je i nju za mene. Ukoliko poželi da joj pevam na svadbi neću to uraditi. Prezauzet sam, a pošto sam čitao šta je za mene pričala siguran sam da me neće ni zvati.

Slavica se u međuvremenu i udala i razvela, a Marčelo Bedoni se posvetio drugoj profesiji. Kreativnost je usmerio ka fotografiji, uža specijalnost mu je slikanje proizvoda za advertajzing. I čini se da to prilično dobro radi.

Ako je suditi po retkim fotografijama koje se mogu videti na njegovom Fejsbuk nalogu, u međuvremenu se nije previše promenio. Fotografije na kojima pozira svedoče da je u odličnoj formi.