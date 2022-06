Samo što je pokazala supruga, Marina Tadić presekla: Dosta je! Srećan ti put! (video)

Suprug Marine Tadić već duže je za javnost velika misterija. Poznata pevačica u januaru 2020. godine postala je mama devojčice Vere i od tada njen život dobija novi smisao. Marina i njen suprug Uroš uživaju u ćerkinom odrastanju, ali daleko od očiju javnosti, što povremeno probudi sumnju i nametne pitanje šta to krije Marina Tadić.

Miloš Nadaždin

Svesna da je javna ličnost i da publika i te kako želi da zna detalje njenog privatnog života , Marina je nedavno, na iznenađenje svih, pokazala kako izgleda njena jača polovina.

Instagram

‒ Verin tata nije javna ličnost i ne voli da se eksponira. Mi smo kao ostali parovi. Vrlo smo srećni jedno pored drugog, ali nemamo potrebu da to potenciramo i dokazujemo na društvenim mrežama. Živimo pravi život. On je pre svega divan suprug i još divniji otac. U svemu mi pomaže i ništa mu nije teško. Njih dvoje imaju svoje teme i vreme za šetnju, maženje, uspavljivanje. Trudimo se da ravnomerno utičemo na Verino odrastanje i vaspitavanje ‒ izjavila je nedavno Marina u intrervjuu za HELLO! . ATA Images

I taman kada smo pomislili da bajke zaista postoje, pevačica je objavila svoju najnoviju pesmu, sa veoma škakljivim tekstom. Da li je vrcava letnja numera, koja preti da postane veliki letnji hit, zaista upućena njenom suprugu procenite sami.