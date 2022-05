Ona nije kao druge žene: Aleksandar Atanasijević odveo pred oltar prelepu bugarsku odbojkašicu Elicu Vasilevu (foto)

Oženio se Aleksandar Atanasijević

Još jedan proslavljeni sportista stao je na „ludi kamen“. Zvona Crkve svetih apostola Petra i Pavla u Beogradu oglasila su sklapanje braka, a u glavnim ulogama našli su se odbojkaš Aleksandar Atanasijević i njegova koleginica iz Bugarske Elica Vasileva.

Slavlje je nastavljeno u jednom elitnom restoranu, a među zvanicama smo primetili još neke odbojkaške zvezde: Stefanu Veljković i njenog supruga Srećka Lisinca, Marka Podraščanina, legendarnog Slobodana Kovača, Edina Škorića, Nevena Majstorovića. Lepa Elica i igrač poljskog kluba „Belhatov“ verili su se prošlog maja, posle četiri godine zabavljanja.

‒ Ranije nikada nisam mogao da zamislim sebe u tako ozbiljnoj vezi, jer mi je sport oduvek bio u prvom planu. Međutim, desilo se. Najvažnije mi je da me razume u svakom pogledu. Ona nije kao druge žene pa da mi prebacije „što nisi došao" ili „ti me ne voliš". Ekstremno sam dosadan lik, prebrzo pričam, prepun sam energije, tako da ona mora stalno da me „trpi". S druge strane, Elica je smirena ličnost i u stanju je da prihvati sve moje gluposti – „pohvalio se" Aleksandar posle veridbe.