Tata, treba da častiš! Bivša ljubav vratila se u život Luke Raca, vest o bebi sve zatekla (foto)

Ljubav Luke Raca iznenada se vratila u njegov život

Stara ljubav zaborava nema. U život Luke Raca vratila se bivša devojka i otkrila dugo čuvanu tajnu – u mladosti su dobili ćerku koja je data na usvajanje.

Naravno, reč je o junacima serije “Igra sudbine” koja je ušla u treću sezonu i donela nove zaplete i nove likove, odnosno predstavila nova glumačka imena. Među njima je i lepa Barbara Petrović.

Luka Šarac

- Iznenadila sam se koliko deca vole Luku - priznala nam je Barbara u intervjuu za HELLO! i otkrila zanimljivu anegdotu.

- Sin mog prijatelja iz Bara gleda seriju od prve epizode baš zbog Luke, njegov lik mu je omiljeni. Kad sam se ja pojavila, mnogo se iznervirao jer je zaključio da želim da uništim Aleksu. Onda su mu roditelji objasnili da sam glumica, a uz to sam i Baranka, kao i on, ali ni to nije mnogo pomoglo. Shvatila sam da moram nešto da uradim kako bi me dete zavolelo, pa sam snimila kratak video sa Lukom u kojem smo ga zajedno pozdravili. Mislim da sam malo popravila utisak, ali i dalje bi voleo da me sklone iz serije. (smeh)

Miloš Nadaždin

Barbara se iz rodnog Bara preselila u Kruševac kada je imala sedam godina. U Beogradu je diplomirala glumu na Fakultetu lepih umetnosti, a godinu dana je provela u Njujorku gde je završila master studije. Gledali smo je u serijama “Naša mala klinika”, “Budva na pjenu od mora”, kao i u filmu “Južni vetar”, gde je imala čast da stane pred kamere zajedno sa Predragom Mikijem Manojlovićem, o kome govori biranim rečima:

- Oduševio me je jedinstvenom harizmom. Biti veliki glumac znači biti oslobođen sujete i nadmenog ponašanja. Kod njega toga jednostavno nema. Miloš Nadaždin

Iza Barbare je dugogodišnja emotivna veza, trenutno je slobodna, a na pitanje kakvi muškarci joj se dopadaju, odgovorila je:

- Ranije mi je na prvom mestu bio fizički izgled, ne kažem da mi sada nije važno kako dečko izgleda, ali bitnije su mi neke druge stvari. Pažnju mi može privući muškarac koji je harizmatičan, inteligentan i duhovit. Od muškarca sa kojim sam u vezi očekujem da bude pažljiv, ne samo prema meni, već i prema ljudima iz mog okruženja. Ukratko, volim da me mnogo voli. Rak sam u horoskopu, ljubav mi je na prvom mestu