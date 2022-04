Sećanje na ljubav ne bledi: Romantičnu bajku Jelice i Miše Sretenovića prekinula je velika tragedija

Jelica i Miša Sretenović - ljubav je trajala do poslednjeg daha

Čuvena Jelica Sretenović poznata je po brojnim ulogama koje su obeležile njenu karijeru, ali i po širokom osmehu koji je uprkos životnim nedaćama uspela da zadrži. O privatnom životu glumice ne zna se mnogo, ali se njena ljubavna priča sa Mišom Sretenovićem dugo prepričavala.

Ata Images

Sa samo devetnaest godina Jelica je pristala da se uda za ljubav svog života, a kako je nedavno ispričala, Sretenovića je bio školski drug njene tetke zbog čega ga je znala od malih nogu.

- On je dolazio po tetku da idu u školu zajedno i praktično me je gledao kako rastem. Kada su oni imali 16 godina ja sam imala pet, odnosno, kada su pošli na fakultet, ja sam bila đak prvak. Iako smo se znali od ranije, naš susret posle svih tih godina je bio ljubav na prvi pogled. Zabavljali smo se godinu dana. Miša je bio ozbiljan čovek, radio je u Skupštini grada i, normalno, izlazio po restoranima. Kad ja poželim da idem u diskoteku i on je išao sa mnom. Izludujem se, izđuskam, a on sedi i čeka i ponekad se samo prekrsti. Miša je bio sjajan - ispričala je Jelica jednom prilikom. Facebook

Na trećoj godini fakulteta glumica saznaje da je u drugom stanju i da će uskoro kruna njene i Mišine ljubavi biti devojčica kojoj su odmah dali ime Ana. Iako je bila trudna, Jelica nije zapostavila fakultet već je svoje obaveze na vreme završavala.

- Ana se rodila u aprilu, a u maju je bio ispit iz glume sa treće godine. To je bio ozbiljan i obiman ispit. Izašla sam, naravno, da polažem i dobila devetku, onako iz porodilišta! Sve se može - ponosno je izjavila glumica, a jedanaet godina kasnije bračni par dobio je još jednu ćerku.

Facebook

Ljubavna priča Jelice i Miše Sretenovića, nažalost, naglo je prekinuta. Naime, Miša Sretenović preminuo je usled srčanih problema, a neutešna Jelica je u 45.godini ostala udovica.

Podsećamo, pre nekoliko godina mediji su pisali da se Jelica od teškog perioda oporavila zahvaljujući svom poslu, a prva uloga nakon tragedije bila je ona u kultnom filmu Zdravka Šotre "Zona Zamfirova". Poznata glumica danas je ponosna mama i baka, a njen unuk dobio ime po pokojnom deki Milošu.