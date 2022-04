Anastasija Ražnatović priznaje: Živim svoj život ali mi nedostaje, to tinja u meni

Ljubav Anastasije Ražnatović zauvek će ostati on

Pevačica Anastasija Ražnatović nedavno je raskinula sa Đorđem Kuljićem posle pet godina veze.

– Zaista mislim da nisam ostala nedorečena, jer sve u vezi sa tom pričom sam rekla kako jeste, iako se očekuje da je mnogo bombastičnija i dramatičnija. Nije bilo patnje. Odrasli smo ljudi, civilizovano smo se razišli i nastavili dalje, svako svojim putem – istakla je Anastasija za Story i dodala da je Đorđe nije razočarao i povredio.

Instagram

– Ne, nikada. On je divna osoba i stvarno mu od srca želim predivan život i budućnost. Uvek sam otvorena za ljubav i za lepa osećanja. Za mene je ljubav nešto najlepše na svetu - istakla je Anastasija, koja ne krije da ju je odredilo to što je odrasla sa dve jake žene, majkom Cecom Ražnatović i tetkom Lidijom Ocokoljić.

– Više nego što možete da zamislite. Vrlo sam srećna što sam tokom odrastanja imala dve jake ženske figure, koje su mi pokazivale put i učile da uz njih budem hrabra. Prenele su mi taj snažan duh i nadam se da ću to preneti na svoju ćerku – istakla je Anastasija i dodala da joj otac uvek nedostaje.

Privatna Arhiva

– Tu vrstu nedostajanja ne određuje posebna situacija, to uvek negde tinja u vama. Makar u mom slučaju. Uvek je prisutno u meni to da mi otac fali, ali isto tako sam naučila da to prihvatim i da živim svoj život, tako da ako me on gleda bude ponosan - rekla je Anastasija.