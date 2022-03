Pevač se iselio iz stana i vratio u rodnu Bosnu: Rada i Haris raskinuli, razlog je ona!

Rada i Haris raskinuli dugogodišnju vezu

Veza Rade Manojlović i Harisa Berkovića posle šest godina doživela je kraj. Pevačica je bila ta koja je odlučila da sve prekine, a kako Scandal! saznaje razlog nije preljuba.

Mirko Tabašević

Naime, Rada je rešila da nešto preduzme, pa je odlučila da naprave prekid kako bi oboje videli na čemu su. Ona se prosto svega zasitila i shvatila je da joj je potrebno vreme i samoća.

‒ Poslednjih nekoliko meseci Radi to više nije bilo to, to nije bila veza na koju je navikla, pa je donela odluku da se oboje malo udalje i o svemu dobro razmisle. Reč je o rastanku na određeno vreme posle kojeg će se naći i odlučiti šta će dalje. Nije bilo teških reči, sve su rešili u miru i civilizovano kao odrasli ljudi koji se cene i poštuju. Haris se posle njenog predloga iselio i vratio u Bosnu, a Rada je nedavno nastupala u njegovom gradu, ali ga tada nije posetila ‒ rekao je izvor za Scandal! .