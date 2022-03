Drugi krah: Kalina Kovačević ponovo sama, i ovog puta ljubav se ugasila

Ljubav Kaline Kovačević više nije Vladimir Reković, jedan od naših najuspešnijih naučnika, koji je zaposlen na švajcarskom univerzitetu „CERN“. Iako se nikad nisu venčali, posle četiri godine ljubavi Kalina i Vladimir odlučili su da se rastanu. Svako je krenuo svojim putem, ali su jednoglasni u odluci da trogodišnjoj ć erki Aniki pruže svu roditeljsku ljubav.

rts printscreen

‒ Ne odustajem od ljubavi. Sa bivšim partnerom sam se razišla jer sam shvatila da je bolje da budem sama nego u vezi koja me ne ispunjava. Međutim, od ljubavi ne odustajem. Desiće mi se nova, sigurna sam, jer kakav je to život bez ljubavi? Ako je nešto okončano, ne mora da znači da je bilo neuspešno. To ne znači da sada nisam srećna i ispunjena. I te kako jesam ‒ rekla je glumica za magazin Gloria .

Ljubav Kaline Kovačević glavna tema u medijima

Ponosna mama dve ćerke, Mione (11) i Anike (3), ne krije da smatra da žena i u zajednici sa partnerom treba da ostane nezavisna.

Miša Obradović

‒ Mnoge žene ubeđene su da će dolaskom partnera uspeti da reše sve životne probleme ili se, ukoliko ga nemaju, smatraju usamljenim i tužnim. Ali to ne treba da bude tako. Jer ako imate kvalitetan i ispunjen život, prijatelje i posao koji volite, hobije koji vas čine srećnim, nije vam nužno potrebna i ljubav partnera. Najvažnije je da imate slobodu da budete samostalni u svakom smislu. To podrazumeva finansijsku nezavisnost, kao i slobodu govora, da niko nikog ne ograničava, jer, nažalost, živimo u takvom vremenu u kome su mnoge slobode uskraćene, iako se predstavlja kao da nisu ‒ istakla je Kalina koja se 2016. godine razvela od supruga Radeta Ćaldovića sa kojim je dobila stariju ćerku Mionu.