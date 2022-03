Marijana Mićić ekskluzivno za HELLO! predstavlja tromesečnu ćerku Anu (foto)

Ćerka Marijane Mićić zvezda novog broja magazina Hello!

Niko ne može da pretpostavi čime će se jednog dana baviti ćerka Marijane Mićić, ali je svoje prvo slikanje za naslovnu stranu “odradila” savršeno. Iako je tek napunila tri meseca, na snimanju nijednom nije zaplakala. Ponosna mama otkrila nam je da nju i tatu Miloša svi pitaju uspevaju li bar malo da odspavaju, a oni se noću samo jednom bude. Uz konstataciju da je Ana beba za poželeti poznata glumica i voditeljka je dodala:

‒ Pre nekoliko dana njenu lekarku sam zvala u 11 pre podne. Kad sam joj rekla “dobro jutro”, začudila se, a kad je čula da smo se upravo probudile, zaključila je da smo zaista srećni roditelji.

Luka Šarac

Marijana nam je potom priznala da je kao beba bila sušta suprotnost ćerki – roditelji su muku mučili pokušavajući da je uspavaju. A kako je ona doživela prva tri meseca sa novim članom porodice?

‒ Prošli su mi u magnovenju. Kada smo iz porodilišta stigle kući, kao da sam ušla u neki drugi život, kao da moje telo nije bilo ono odranije, kao da smo to bili drugi mi. Još se nisam srodila sa saznanjem da je Ana naše dete i da sam ja mama. Valjda je to nešto toliko veliko da organizmu treba vreme da se privikne. Rekli su mi da je taj osećaj normalan, ali ne i koliko će trajati. Naravno, beskrajno je volim i osećam da treba da je pazim i mazim, no, zbunjenost je i dalje prisutna. Često su mi govorili “videćeš kako ćeš se osećati kada je prvi put ostaviš samu”, a nedavno se i to dogodilo. Pokazalo se da su bili u pravu kad su tvrdili da jedva čekaš da se vratiš kući, koliko god ti bilo lepo.

Jeste li ozbiljni kada kažete da Ana u potpunosti liči na Miloša?

‒ Likom da, a i dobra je na njega. Kad se rodila, da ste pokazali deset muškaraca i pitali ko je njen tata, svi bi pokazali na Miloša. Čak ima i frizuru kakvu on nosi. (smeh) Nije ona bez razloga MišAna.

Pošto ste više puta rekli da ste hipohondar, paničite li kada se Ana zakašlje?

