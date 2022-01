Gordana Šaulić razočarana presudom Šabanovom ubici: Tužni smo, u tom čoveku nismo videli ni trunku kajanja

Oglasila se Goca Šaulić posle suđenja u Nemačkoj

Porodica Šaulić razočarana je presudom koja je na suđenju u Giterslohu izrečena Alsinu Leventu, optuženom za dvostruko ubistvo iz nehata. On je, naime, dobio tri godine i tri meseca zatvora, prenosi Dojče vele.

Tim povodom udovica Šabana Šaulića istupila je u javnosti sa zvaničnim saopštenjem.

Privatna arhiva

‒ Tužni smo i razočarani posle svega, ne zbog visine kazne jer smo od početka znali da nemački zakoni ne predviđaju dugogodišnji zatvor za ovakvo nedelo. Naša nesreća je jer posle tri godine nismo videli ni trunku kajanja u tom čoveku koji je uzeo dva života i dve porodice zavio u crno. Očekivali smo posle svega da u njemu vidimo makar trunku ljudskosti, ali to se nije dogodilo. Sudija i tužilac su profesionalno odradili svoj posao i zbog toga smo im zahvalni i upućujemo veliku zahvalnost svima onima koji su nam od tragedije do sada pružali podršku i saosećali sa našim bolom, a to su milioni ljudi širom sveta. Ponosni smo jer Šaban za njih nije i neće biti zaboravljen. Ovim se stavlja tačka makar na jednu agoniju koja nas prati još od tog kobnog 17. februara, ali bol i tuga za izgubljenim životom supruga, oca i dede ostaje zauvek kao deo našeg života ‒ rekla je Gordana Šaulić.