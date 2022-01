Isti majka: Elenu odlično znate, Milena je uspešni fotograf, a ovo je tajanstveni sin Verice Rakočević (foto)

Sin Verice Rakočević ne pristaje da bude deo javnog života

Mića je emotivno i senzibilno biće sa izuzetno turbulentnim životom. Znala sam da će, kada pronađe svoju polovinu i dobije dete, biti najdivniji tata na svetu ‒ izjavila je Verica Rakočević za HELLO! predstavljajući unuku Milu koju joj je podario sin Milorad.

O životu Elene Karaman mnogo toga je izrečeno u javnosti, poznato je da Veričina mlađa ćerka Milena živi u Njujorku, gde je izgradila karijeru modnog fotografa, dok se o Miloradu, iako je u Beogradu, najmanje zna.

‒ Sve sam ih vaspitavala na isti način, ali raznolikost njihovih karaktera je očigledna ‒ kaže kreatorka.

‒ Elena i Mića žive u istom gradu i normalno je da su češće zajedno. Milena je u Njujorku, pa komuniciraju preko telefona i viđaju se kada dođe u Beograd. Kao majka sam srećna jer znam da su u ključnim trenucima uvek tu jedni za druge.

Sin Verice Rakočević neverovatno liči na svoju majku

Milorad je rođen 1980. godine, u braku Verice i Zorana Rakočevića. Upućeni kažu da od sve dece upravo on najviše liči na čuvenu majku, ali ni po koju cenu ne pristaje da bude deo javnog života.

Na pitanje kako se njen sin snalazi u ulozi oca i da li joj se obraća za savet Verica je odgovorila:

‒ Moja deca su vrlo samosvesna, slobodna i samostalna. Savete ne traže, sami donose odluke i mislim da je to najispravniji način. Ne mešam se i ne govorim ništa dok me ne pitaju, a do sada nisu pitali.

O snaji Aleksandri, Mićinoj izabranici, ima samo reči hvale:

‒ Ona je divna, pametna i uspešna mlada žena. Beskrajno voli mog sina, što mi je kao majci jedini uslov da je volim.