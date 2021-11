Nikola Rokvić slomljen od bola, očeva smrt ga načisto dotukla, kroz suze poručio samo jedno

Nikola Rokvić, sin prerarno preminulog pevača Marinka Rokvića nem je od bola i ne može da prihvati činjenicu da njegovog oca više nema.

Kako je i zvanično potvrđeno, Marinko Rokvić preminuo je danas u Beogradu u 68. godini, a njegov sin Nikola Rokvić ne može da govori od tuge.

- Preminuo je, ne mogu da pričam... - bilo je sve što je rekao Nikola kroz suze za "Blic".

Nikola Rokvić nedavno je izjavo da mu je otac u lošem zdravstvenom stanju.

- Ne znam šta bih vam rekao, iskreno. Čuli ste ses njim, čoveku nije dobro, neprijatno mi je. Nije korona sada u pitanju, on je to preležao. Biće on dobro – rekao je Nikola, ne želeći da produbljuje temu o očevom zdravstvenom stanju, koje je i dalje neizvesno.