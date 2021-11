20 godina od koncerta za jednu osobu: Ovo je bivši dečko Goce Tržan, muškarac koji je zbog ljubavi ispraznio ceo Sava centar

Koncert za jednu osobu – on je kupio sve karte

Za nekoliko dana navršiće se tačno dvadeset godina od jednog od najintrigantnijih koncerata održanih na ovim prostorima ‒ „koncerta za jednu osobu“ Goce Tržan. Suština priče bila je da je muškarac, čiji identitet zvanično nikada nije otkriven, kupio sve karte za koncert u „Sava centru“, te da je Goca te večeri pevala samo za njega.

Dan posle nastupa pisalo se da je obožavalac sedeo u dvadesetom redu i aplaudirao posle svake pesme, da ga je ovo zadovoljstvo koštalo 40.000 maraka, da je Goci poklonio 101 ružu i avionsku kartu u jednom pravcu za Ženevu, da je ona više puta zaplakala od sreće...

Glavno pitanje bilo je – ko je misteriozni muškarac? Da se neka kladionica pozabavila tim događajem, najviše ljudi bi se kladilo na biznismena Dejana Dragojlovića, sa kojim je Goca tada bila u vezi. Pričalo se o njihovoj velikoj ljubavi koja je, ipak, završena raskidom.

Dok su se tog novembra u kafićima, supermarketima, na pijacama i u autobusima čuli komentari „kako je to romantično“, estradni krugovi brujali su: „Ma kakva ljubav, to je marketinški trik Gocinog menažera Ganeta Pecikoze“. Uzgred, Gane je bio i ostao jedan od najuspešnijih estradnih menadžera, a nekada i Gocin kum. No, to kumstvo je „puklo“ upravo zbog koncerta.

Koncert za jednu osobu intrigira i posle dve decenije

U nekom trenutku Gane je prvo diskretno, a onda i glasno saopštio da nije bilo romantike, već računice. Nekoliko godina kasnije ovako je sažeo svoje viđenje priče:

‒ Za nju je tada „Sava centar“ bio veliki zalogaj. Pet dana pre koncerta morali smo da osmislimo nešto da bi prodaja krenula. Posle tog koncerta i vesti da je dečko zakupio ceo „Sava centar“, za jedan dan prodala je 3.000 karata i rasprodala Novi Sad, Kragujevac i Kruševac.

Kada su ga pitali ko je bio „misteriozni udvarač“ kome je njegovo „kumče“ pevalo, bez oklevanje je odgovorio – momak iz naše ekipe, a nije propustio ni da doda da bi Goca za taj koncert trebalo da dobije „Oskara“.

Tvrdnja nije ostala bez Gocine replike:

‒ U tom trenutku objavila sam album „Želim da se promenim“. Radila sam u utorak, sredu, četvrtak, petak i subotu, i uopšte mi nije bio potreban nikakav marketinški trik. To je uradio neko za mene, za mene kao ženu.