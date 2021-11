Ispovest sina Marine Tucaković 40 dana nakon njenog odlaska: Mesec dana pred smrt želela je samo jedno

Ispovest Milana Radulovića Laće 40 dana od smrti majke

Prošlo je nešto više od četrdeset dana od smrti legendarne Marine Tucaković, a njen sin, takođe tekstopisac, Milan Radulović Laća odlučio je da progovori o poslednjim danima života voljene majke, ali i o svom odrastanju, kao i odvikavanju od heroina, prenosi nova.rs.

‒ Mojoj majci stanje se naglo pogoršalo. Nije imala simptome kovida, ali je mesecima bila u lošem stanju, maltene se gasila. Imala je težak proces hemioterapije. Nastupila je progresija bolesti i ništa više nije moglo da se uradi. Svi mi oko nje osećali smo da je kraj blizu. Mesec dana pred smrt htela je da ide u kafanu, da se druži sa ljudima i tako provede svoje poslednje dane.

Iako je znao kakve su prognoze, Marinin sin nadao se čudu.

‒ Bio sam spreman za najgore. Bio sam svestan toga da je Marina posustala u toj borbi. Ne postoji način na koji možeš da se izboriš za dalji život. Verovao sam da čudo ipak može da se desi. Primio sam vesti o tome da je umrla dok sam pisao tekst. Tog dana sam rekao – okej, ovo može da potraje, možda se i desi čudo, tada je bio praznik kada se čuda dešavaju, ako se pomoliš za nečije izlečenje – međutim, čuda se ne dešavaju uvek. Pisao sam tekst sa koleginicom preko telefona, stigla je vest o smrti. Šok me je stigao nekoliko dana kasnije. Nisam mogao da odem kod oca jer je on bio pozitivan na kovid, to mi je bilo najžalije.

Laća se prisetio i situacija u kojima im je humor, koji je Marini bio glavna linija odbrane, olakšavao teška životna razdoblja.

‒ Uglavnom pamtim lepe stvari, čak i taj proces izlečenja. Sećam se naše komunikacije fiksnim kada sam bio na klinici i lečio se od heroina. Kada bih se sećao ružnih stvari, samo bih gajio neki bes, a onda bih krivio ljude, a to nema smisla kada se baviš kreativnim poslom. Pamtim sve – od humorističnih situacija, recimo dok je ona ležala na onkologiji. Njoj je humor bio glavna linija odbrane. Sve, i najgore vesti prihvatala je vrlo realno. Humor nikada nije gubila.