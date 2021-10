Snažna, istrajna i žena van svog vremena: Majka Mirjane Karanović borila se za ćerkine snove, upoznajte Radu (foto)

Majka Mirjane Karanović mnogima je uzor

Žene često upadaju u klopku koju same naprave pa, mada tvrde da ne treba robovati stereotipima, prerano zaključe da je „njihovo vreme prošlo“ ili da je kasno za neke velike korake. Mirjana Karanović daleko je od takvog načina razmišljanja, a zbog ogromnog talenta i spremnosti da se bori za svoje stavove, mnogim ženama je uzor. Upitate li je ko je njen uzor, ispričaće vam priču o svojoj majci Radi, koja je u maju proslavila 89. rođendan.

‒ Kao mlađa imala sam potrebu da nadmašim svoju majku, da budem veća i bolja od nje, što je i prirodno kada si mlad. Sada shvatam da smo nas dve jedna energija, moja majka je neko koga prepoznajem u sebi, ženu koja nije pristala da ostane to što joj je nametnuto da bude ‒ poluobrazovana devojčica sa sela, koja nije imala prilike da se školuje kad je trebalo, domaćica koja je stalno kod kuće i vodi jednoličan život. Njeni roditelji su joj namenili sudbinu polupismene domaćice. Iako je isprva pristala na to, presekla je i donela odluku da se zaposli, da završi školu i unapredi sebe. Mučila se, ali se izborila za svoj status i danas je gledam kako je ponosna na to što je zaradila penziju. Zaista mislim da nikada nije kasno da napraviš promenu u svom životu. I nije važna veličina promene, već sama promena. Mislim da od toga ne bi trebalo odustati, reći sebi: „Prošlo je moje vreme“. Uvek imaš izbor. Petar Đorđević

Majka Mirjane Karanović uvek je verovala da njena ćerka može mnogo

Činjenica da je njena majka Rada upravo takva, snažna i istrajna, pomogla je Mirjani Karanović i pre nešto više od četrdeset godina, kada je stvarala lik Petrije, koji je obeležio njenu karijeru. Svojevremeno je, prisećajući se tih dana, jedna od najcenjenijih glumica u regionu rekla:

‒ Tad sam bila mlada i ta Petrija je meni legla. U njoj sam prepoznala istu duhovnu genetiku, i moju majku, i moju baku, sve je to meni bilo poznato, kao i većini žena na ovim prostorima.

