Ponovo kod kuće: Porodična čarolija Slađane, Lenke i Dušana Mandića (foto)

Slađana i Dušan Mandić za HELLO! otkrivaju kako su zajedno polagali sve moguće ispite zrelosti i koliko ih je promenila ćerka Lenka

Posle šest godina provedenih u „Pro Reku“, Dušan Mandić ponovo je na domaćem terenu. Ugovor s klubom „Novi Beograd“ vratio je zlatnog vaterpolistu u grad u kome su se pre devet godina on i supruga Slađana zavoleli, a pre dve venčali i dobili ćerku Lenku.

Od gradića Reka, u kome je njihova ljubav položila sve moguće ispite zrelosti, rastali su se na romantičan način. Kad su za samo dva dana, kako Dušan kaže, “spakovali svoj šestogodišnji život u Italiji” i krenuli u Beograd, pomislili su da bi bilo lepo da svrate u Veneciju, u kojoj nikada nisu bili. Posle tri dana šetanja uskim uličicama i neizostavne vožnje gondolom, rekli su ćao Italiji i stigli u Srbiju. Budući da je Slađana s Novog Beograda, šali se da sada ima razlog da punim srcem navija za klub iz svog kraja.

Dušan: Naša priča je potpuno beogradska. Sledećeg maja proslavićemo deset zajedničkih godina.

Slađana: Zanimljivo je da smo vezu počeli 21. maja, a baš tog dana se u Crnoj Gori obeležava Dan nezavisnosti. Često se šalim da Crnogorci taj dan slave zbog odvajanja od Srbije, a nas dvoje smo spoj Srbije i Crne Gore. Eto, svi slave početak naše veze. (smeh)

Slađana i Dušan Mandić - ljubav iz đačke klupe

Kada ste se upoznali imali ste samo 18 godina. Mislite li da je upravo to zajedničko sazrevanje dovelo do ovakvog sklada?

Slađana: To je bio period kad smo zajedno čitali čak i lektiru. Ono što Dušan ne stigne da pročita, ja bih mu prepričala, a on je meni na početku fakulteta pokazivao intergrale. Za mene, koja sam prethodno završila Ekonomsku školu, to je bila misaona imenica, a on je učio u Sportskoj gimnaziji. Lepo nam je kad pomislimo da danas imamo dete, a zajedno smo od vremena kada su stres pravili nepročitana lektira ili sutrašnji pismeni. Zajedno smo razmišljali koji fakultet da upišemo, zajedno se spremali za prijemni ispit, zajedno čekali rezultate…

Dušan: Jedina razlika je što je Slađi ostao samo diplomski na FON-u, a meni još sedam ispita. Nadam se da ću uspeti da ih položim, jer sve što se počne treba završiti.

Da li vam je odmah bilo jasno da ste pravi spoj?

Slađana: Kad smo se upoznali, Dušan nije imao ni stan, ni kola, ni platu, već stipendiju. Pred prijemni smo zajedno, autobusom, išli na časove matematike. Krenem „devedesetpeticom“, on uđe na svojoj stanici, autobus prepun, a nama ne smeta, izađemo na Zelenom vencu. Mnogo ljudi danas gleda ko šta ima, da li je isplativo biti s nekim, a kod nas je sve bilo tako lepo i iskreno.

Dušan: Imali smo sreću što smo se tako rano pronašli i uspeli da izdržimo period koji nije bio lak.

Kada je bilo najteže?

Dušan: Posle tri godine veze otišao sam u „Pro Reko“. Znali smo da će biti drugačije i znatno teže, jer ćemo biti odvojeni. Slađa nije mogla da dobije boravišnu dozvolu, pa je mogla da kod mene bude maksimalno tri meseca, ali bi u tom slučaju sledeća tri morala da provede van Italije, što je nama bilo predugo. Zato smo išli na varijantu da mesec do mesec i po bude u Italiji, pa da malo dođe u Beograd. Taj period trajao je punih pet godina. Tek kad je stigla Lenka, bili smo celu godinu zajedno.

