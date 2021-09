Bože, ovo nisam zaslužila: Dea Đurđević otvorila dušu o najvećem životnom udarcu

Dea Đurđević o nesreći i svemu kroz šta je prošla

Pre više od dve godine, tačnije februara 2019, voditeljka Dea Đurđević doživela je stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj je pukom srećom ostala živa. Jednog sasvim običnog februarskog jutra krenula je na posao, na koji tog dana nije ni stigla. Poledica, klizav kolovoz i brzina autobusa koji je proleteo pored nje zauvek su promenili njen život.

U današnjem jutarnjem programu na televiziji "Pink", koji inače vodi, prisetila se teških momenata, kao i svega onoga što joj je prolazilo kroz glavu u najgorim trenucima toga jutra.

- U trenucima kada sam prolazila nešto strašno i nisam znala da li ću preživeti, tri osobe su mi pale na pamet. Moja majka, jer mi je bilo žao što nisam stigla da joj se zahvalim na svemu što je učinila za mene, a sada vremena za to nema. Mladen, jer mi je bilo žao što sam mu onako usput rekla "hajde vidimo se na poslu", kao i baka, jer se veče pre toga nisam čula sa njom. Shvalila sam da ljudima ne govorimo dovoljno da ih volimo, a trebalo bi.

Dea je takođe istakla značaj podrške koju je imala kako od porodice i prijatelja, tako i od kolega sa televizije. Na pitanje odakle je prikupljala snagu da bori ovu veliku i tešku bitku, rekla je:

- Tada, sa nepunih 28 godina, prvo što sam pomislila bilo je "Bože, pa ja ovo nisam zaslužila, nisam zaslužila da umrem". Drugo, ja volim život i jedva sam čekala da se vratim i da radim. Treće, imala sam podršku ogromnog broja ljudi širom Srbije i strašno mi je bilo da ih sve izneverim.

U periodu oporavka, verenik Mladen Mijatović je sve vreme bio uz nju, što joj je dodatno potvrdilo da je dostojan uloge čoveka njenog života. Ovoga puta voditeljka se takođe prisetila njegovih dolazaka u posetu, dok je još ležala u bolnici.

- Srce nije smelo da se optereti, pa pored sebe nisam imala ni telefon, ni televizor, a Mladen bi svaki put kada bi došao da me vidi govorio samo lepe i ineresantne stvari.

Dea Đurđević o nesreći koju je proživela govorila je vrlo iskreno, a takođe se dotakla i sada potpuno izmenjenog pogleda na svet i život uopšte.

- Sada živim potpuno drugačije. Mnogo više uživam u životu. Više ljubavi i pažnje posvećujem ljudima, za koje se to ranije podrazumevalo, mislim na naše najbliže. To su ljudi za koje mislimo da su uvek tu, ali možda baš mi nećemo biti tu - pa za sam kraj dodala - zapamtite, do borbe za život, svi problemi su smešni.