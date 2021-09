Karleuša u Pariz, a Ceca na Košutnjak: Počelo snimanje Zvezda Granda, pevačica stigla u skupocenom odelu (foto)

Ceca Zvezde Granda obožava, stigla na snimanje

Snimanje najnovijih epizoda muzičkog takmičenja Zvezde Granda upravo je počelo, a umesto Jelene Karleuše u žiriju od ove, pa naredne tri, sezone publika će sa uživanjem gledati Svetlanu Cecu Ražnatović.

Nasmejana, raspoložena i tip-top sređena Ceca se pojavila na Košutnjaku, a brojne ekipe novinara sačekale su je na ulazu.

Obučena u skupoceno, satensko odelo, prožeto kristalima, Ceca nije krila oduševljenje pred novim poslovnim poduhvatom i sa nestrpljenjem je poručila da jedva čeka da čuje nove kandidate.

- Drhtim cela, imam tremu - a onda je otkrila kako će se ophoditi prema takmičarima.

- Puna sam razmevanja, jer razumem šta je trema, prosto se neko odseče. Vremenom se oni i opuste. Ja sam sa Grandom dugogodišnji prijatelj, nisam se dvoumila. Sada sam tu i idemo u nove pobede. Mislim da je ovo lep i kreativan posao, mislim da ću uživati. Nije bilo iznenađenja kada su me ostali članovi žirija videli. Biće sukoba mišljenja. To sam imala kroz iskustvo u pinkovim zvezdama, to nije svađa, to je takmičenje. Mislim da ću se lako uklopiti, ja sam neko ko jako brzo uči - rekla je Ceca.

Jelena Karleuša godinama je bila u žiriju popularnog muzičkog tamičenja, ali ove sezone stvari su se promenile. JK je napustila šou i sa ćerkama otputovala u Pariz, a na pitanje novinara da li ima tremu što dolazi baš na Jelenino mesto, Ceca je kratko poručila:

