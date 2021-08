Dragana Mirković: Svuda pođi, svojoj kući dođi (foto)

Dragana Mirković u Kasidolu pronalazi svoj mir

Svuda pođi, kući dođi! Tokom uzbudljivog letovanja, koje je počela u Dubaiju gde su je dočekali kao princezu, a nastavila na Azurnoj obali uživajući u maniru filmske zvezde, Dragana Mirković svratila je i do rodnog kraja.

Kan, Monte Karlo, Sen Trope, sve to zvuči savršeno i mondenski, ali Kasidol je uvek u srcu. Popularna pevačica, koja ovih dana ponovo zabavlja publiku na koncertima i obara sve rekorde posećenosti, virtielnim putem je odvela fanove do sela u kojem je odrasla.

"Gaga u svom Kasidolu", napisala je uz fotografiju iz dvorišta, za koju je pozirala zajedno sa starim biciklom ukrašenim cvećem. Tu su, naravno, i njeni zaštitni znaci, osmeh i dobro raspoloženje, a scenu prati pesma "Pitaju me u mom kraju".

Dragana Mirković u Kasidolu koji se ne zaboravlja

Iako danas živi u dvorcu u Beču, Dragana svaku priliku koristi da obiđe mesto pored Požarevca, gde svi kažu da se nimalo nije promenila od trenutka kada je snimila prvi hit "Imam dečka nemirnog".

Folk zvezda je još jednom pokazala da ima i veliko srce, odlučivši da deo prihoda sa svih koncerata koje ovih dana održava da u dobrotvorne svrhe.