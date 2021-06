Čak 256km daleko od njega: Ovde je Severina pronašla svoju sreću (foto)

Odmor Severine Kojić - raj za sva čula...

Pop zvezda Severina Kojić ponovo je aktivirala aplikaciju „Oduzmi dah“. Ovog puta to čini u toplesu dok uživa na odmoru na drugom kraju sveta. U raju, da budemo precizniji.

Zgodna Splićanka pobegla je na egzotične Maldive, da malo odmori dušu, telo, a i mozak od pandemije i večite teme šta se dešava sa njenim brakom. Naravno, uz vrele fotografije stiglo je i pitanje ko joj pravi društvo na mondenskoj lokaciji udaljenoj 265 kilometara od Ekvatora, ali odgovora, kao uvek, nema.

„Pogled...“, napisala je pored fotografije iz staklene kade. Da li je mislila na pogled na pučinu iz njene sobe ili pogled koji uključuje i nju u belom dvodelnom kostimu, to je ostavila našoj mašti i pratiocima sa „Instagrama“ da odgonetnu.

Ne znamo s kim je, ali znamo gde je. Zanosna pevačica odlučila se za ekskluzivni rizort „Six Senses Laamu“, koji, kao što mu samo ime kaže, budi i ono šesto, zvanično nepostojeće čulo. Pored staklenih kada, u bungalovima sa „all inclusive“ uslugom, koji su nanizani jedan do drugog i povezani drvenom stazom iznad površine mora, postoji i neobično šetalište. Nalazi se usred restorana. Ispod staklenog poda, zapravo pod vašim nogama, plivaju tropske ribe, džinovske raže i ostali stanovnici rajskog mesta usred Indijskog okeana.

"256 kilometara daleko od Ekvatora", napisala je Seve pored svoje poslednje objave iz prelepog raja.

Odmor Severine Kojić - Rajsko mesto usred Indijskog okeana

Naravno, ovakav luksuz ima i luksuznu cenu ‒ od 700 evra po noćenju. I, dodajmo, jedna je od devet najatraktivnijih destinacija na planeti. Seve baš ume da uživa. Six senses promo Six senses promo Six senses promo Six senses promo