Ekskluzivno: „Frajle“ ostaju bez jedne članice

Malo ko može da se pohvali da je održao koncert na oblacima, a one su jednom prilikom svirale i pevale na visini od deset hiljada metara, putnicima na letu od Londona do Beograda. Nastupale su u izlogu, manastiru, bolnicama, na brodu koji je plovio Senom, čak i na hidroelektrani. Nedostaje samo Mesec pa da lista neobičnih pozornica bude kompletna. U međuvremenu punile su najveće dvorane i trgove, izdale šest albuma, oborile nekoliko rekorda, objasnile šta znači biti „ultimativna bećaruša“ i postale regionalni fenomen. I sve to bez ijednog skandala i bilo kakve mrlje u karijeri.

Korona je zaustavila svet, osujetila bezbroj planova, promenila nam život iz korena, to je tačno. Na prvi pogled, i na prvi šok, jer će ga nesumnjivo izazvati, ova priča nema mnogo veze sa pandemijom. A možda i ima. „The Frajle“ više nisu kvartet. Od ovog trenutka nastavljaju kao – trio. Marija Mirković odlazi iz grupe, ostaju Nataša Mihajlović i sestre Nevena i Jelena Buča. U slučaju jednog od naših najpopularnijih bendova rastanak ne znači da je i ljubavi došao kraj. Iako će armija fanova od Vardara do Triglava možda drugačije podneti novonastale okolnosti, šarmantne Novosađanke uverile su nas da nije tako strašno. Salaš nadomak njihovog grada, autentični vojvođanski ambijent i, ekskluzivno za HELLO!, poslednje slikanje u sastavu koji je trajao za ovo vreme neverovatnih 12 godina, bez prekida i predaha.

Početkom maja slavite 12. rođendan. Do njega stižete kao kvartet, a nastavljate sa jednom manje. Kako se to dogodilo?

Jelena: Pre svega, želim da istaknem da sam veoma ponosna što je iza nas toliko godina rada, zajedništva, zapravo života, jer ovaj posao zaista povlači ceo život. I to na točkovima. Tek nas je pandemija primorala da se malo primirimo i posvetimo nekim drugim sferama.

Marija: Mi smo još ranije planirale da napravimo pauzu i skupimo energiju za ono što nas čeka, za nove koncerte, muziku. Onda se desila korona. Ja sam se, u međuvremenu, okrenula autorskom radu sa drugim ljudima, što mi je donelo i dosta obaveza. Shvatila sam da više ne mogu da se posvetim bendu, jer u toj priči postoji mnošto pratećih stvari. Letos smo nastupale dok god se moglo, bile smo prilično aktivne u toj za mnoge neradnoj godini. Obaveza će svakako biti i u budućnosti, kad korona-kriza prođe, ali ja sam shvatila da ne bih mogla da ih ispunim.

Dakle, Marija je „odbegla Frajla“. Ona zbog čije ste se nesrećne ljubavi pre mnogo godina i okupile...

Marija: (smeh) Morala sam da donesem takvu odluku, veoma tešku i za mene i za ceo tim. Ali, verujem da će se iz nje roditi nešto dobro. Na kraju dana, postoji razlog zašto se stvari događaju u određenom trenutku. Ponosna sam na vreme koje smo provele zajedno. U bendu sam „odrasla“ kao muzičar, mnoge pesme napisala sam inspirisana onim što nam se dešavalo... Sve to ostaje u najlepšoj uspomeni.

Jeste li pravile konkurs za novu „Frajlu“?

