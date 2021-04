Lavovski se borio: Preminuo Predrag Živković Tozovac

Preminuo Predrag Živković Tozovac u 85. godini života od posledica korona virusa. Legendarni pevač poslednjih nedelja lečio se od korona virusa. Iako se lavovski borio i lekari su mu prognozirali oporavak i izlečenje, bolest je učinila svoje.

Strašnu vest potvrdio je i Tozovčev kum jedva izustivši:

- Nažalost nije izdržao, ovaj kovid ga je skroz razorio - rekao je pevačev kum.

Tozovac je ležao u bolnici "Dragiša Mišović", a pre samo nekoliko dana izjvio je da bi voleo da ga lekari puste kući da umre, kao da je predosetio da mu se bliži kraj.

- Stanje posle primanja kineske vakcine mi se stabilizovalo, ali sam sada psihički baš loše. Nisam dobro i verujte mi da jedva izdržavam u bolnici. Niko ne može da mi dođe u posetu jer je ovo kovid bolnica, a sa mojom Mimom se čujem samo preko telefona i njoj se jadam. Ne znam kako ona podnosi to što smo odvojeni, trudi se da me ne sekira dok razgovaramo. Znam da je tako. Užasan je osećaj kad po ceo dan slušate samo kako aparati za kiseonik pište! To ni mladi ljudi ne bi podneli, negativno utiče na psihu. Po ceo dan samo ležim i ćutim, ali to me niko ne pita. Razmišljao sam da zamolim lekare da me puste kući da dostojanstveno umrem, ali to nije moguće. Niti ja mogu na svoju ruku da izađem niti je moguće da bilo ko dođe da me vidi - pričao je pevač otežano

Preminuo Predrag Živković Tozovac - Uspeo je da ostvari svoju najveću želju

Ata Images

Podsetimo, legenda narodne muzike 31. decembra je nakon 40 godina skladnog odnosa izgovorila sudbonosno "da" životnoj saputnici, Mimi.

Predrag Živković Tozovac bio je srpski kompozitor, tekstopisac, harmonikaš i pevač narodne i folk muzike, najpoznatiji po pesmama „Tražiću ljubav novu“, „Vlajna“, „Jesen u mom sokaku“, „Mirjana“, „Ti si me čekala“, „Violino ne sviraj“ „Ovamo Cigani“, „Oči jedne žene“, „Prazna čaša“, „Jeremija“ i drugima. Rođen je 22. januara 1936. godine u Kraljevu. Živi i radi u Beogradu.