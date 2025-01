Da li verujete da je ovo Alka Vuica? Napunila 63 godine, ošišala se, u lice svi gledaju

Alka Vuica u junu će napuniti 64 godine, a na muzičkoj sceni je preko četiri decenije. Popularna kantautorka suvereno vlada estradnom i za sebe kaže da je mudrija i smirenija, ali rado bi se vratila u svoje tridesete, jer ne veruje u teoriju da su pedesete godine najbolje za žene.

- Mislim da je totalna glupost to da su pedesete najbolje godine, lažu svi koji tako kažu. Meni je period od tridesetih do četrdesetih bio super. Mislim da su to fantastične godine za ženu, jer je na neki način zrelija. Premda volim i svoje lude dvadesete, to mi je isto bilo dobro. Ali sve iznad pedeset mi se uopšte ne sviđa, izjavila je Alka Vuica pre nekoliko godina u emisiji "InMagazin" Nove TV. M.P./ATA Images

Alka Vuica preko noći shvatila da je ostarila

Alka je ispričala i kako je u trenu shvatila da je ostarila.

- Dogodilo se to na skijanju na Vlašiću kada sam shvatila da sam ostarila u mesec dana. Rekla sam to prijateljici koja je starija od mene, a ona mi je rekla: Draga moja, to ti se tako dogodi. Nakon 50. si nekoliko godina mirna, onda opet shvatiš da ti se sve opustilo i to tako ide, ispričala je Alka.

Jedino što zna, kaže, to je da zna da neće nikad više izgledati bolje.

- Imam takav posao, živim takav život da zapravo puno i ne pazim na sebe. Jedino što sebi uvek priuštim su neke dobre kreme, tretmani, otkrila je muzičarka. Pazim da ne preteram, imam već dosta dugo i dogovor za mali facelifting, ali me strah. Međutim, volela bih da se podmladim.Odlučujem se svake godine. Ne bih htela da izgledam suludo plastično - rekla je tada Alka, koja sada izgleda nestvarno lepo.

Ošišala se, smršala i rekli bismo i te kako podmladila. Lice joj je sveže, hidrirano i savršeno našminkano.

Možemo samo da zaključimo da šta god da pevačica radi, slobodno neka nastavi jer izgleda nikad bolje.

