Opadanje kose: Kada je vreme za uzbunu? Postoji nekoliko načina da utvrdite da li je vaše stanje kose zaista razlog za zabrinutost ili ne?

Gubitak kose nije uvek alarmantan znak koji ukazuje na probleme sa kožom glave. Ili za zdravlje uopšte. Štaviše, ako uzmemo u obzir da većina ljudi ima iskrivljenu predstavu o tome šta je pravi gubitak kose, i smatraju da je pronalazak pramena na češlju problem na globalnom nivou. Blagi gubitak kose je normalna pojava i deo je životnog ciklusa kose. Štaviše, ponekad je gubitak kose zapravo dobra stvar, ako posmatrate situaciju sa stanovišta da izgubljena kosa ustupa mesto novim, zdravim i jakim folikulima na skalpu.

Na ovaj ili onaj način, potrebno je da shvatite da li vam kosa zaista nekontrolisano opada, što ukazuje na određeni „kvar“ u telu, ili jednostavno preterujete. Stručnjaci se slažu da postoji nekoliko stvari na koje treba obratiti pažnju.

Opšti gubitak kose

Bez obzira da li je vaša kosa jaka i gusta ili prirodno lomljiva i retka, prosečna osoba gubi 50 do 100 vlasi dnevno. Vizuelno, to je dosta, što nas ponekad može uplašiti i zabrinuti. Ali nemojte se previše zavlačiti u brojke i opterećivati matematikom.

Prema triholozima, čak i ako se zbunite i prebrojite tačan broj dlaka, primetivši da je opasno blizu maksimuma, odnosno 100, možete se opustiti: ovo je još uvek u granicama normale i ne ukazuje na moguću ćelavost.

Međutim, ako ste pratili trend u kojem ste ranije gubili oko 45 vlasi dnevno, a sada duplo više, vredi razmisliti da je to već možda znak upozorenja.

New Africa/shutterstock.com

Obratite pažnju na češalj!

Drugi način da utvrdite koliko je opasan gubitak kose u vašem konkretnom slučaju je da pogledate svoj češalj. Realnost je da što češće češljate (i perete) kosu, svaki put bi trebalo da vam opadne manje pramenova.







Pokušajte da češljate kosu ređe, možda samo nekoliko puta nedeljno, i bićete iznenađeni koliko kose ispadne nakon svakog češljanja ili pranja. Ostavljeni bez mehaničkog dejstva zubaca češlja, pramenovi se postepeno gomilaju, ali će svakako ispasti čim ponovo uzmete češalj u ruke ili počnete da trljate šampon u kožu glave.

Dakle, ako gubite u proseku 45 dlaka dnevno, ali redovno češljate kosu, trebalo bi da vidite manje dlaka koje vam opadaju na četki.

Broj vlasi pod tušem

Opseg gubitka kose pod tušem zapravo varira od osobe do osobe. Kao i kod vaše četke za kosu, što ređe perete šamponom, više ćete kose izgubiti. Čekajući na velike vremenske periode od jednog pranja do drugog, dlake se nakupljaju, pa ne čudi što odvod može biti previše zapušen nakon dugih pauza između pranja kose.

U ovom slučaju, primetiti količinu dlake koja je ostala u odvodu i uporediti je sa prethodnim pranjem je najbolja stvar koju možete da uradite da biste videli da li ste skloniji ćelavljenju ili ne.

Kada posetiti stručnjaka?

Trebalo bi da se obratite trihologu ako prekomerno opadanje kose, koje ste mogli da proverite zahvaljujući češlju i tuširanju, traje duže od 2-4 nedelje. Pored toga, kod zaista opasnog gubitka kose, možda ćete primetiti da je debljina repa postala mnogo manja i da morate ponovo da okrenete elastičnu traku.

Kako sprečiti opadanje kose?

Pravilna nega kose i vlasišta je ovde ključna. Redovno pranje, korišćenje pomoći poput regeneratora i maski, kao i redovno četkanje i masiranje skalpa može da spreči prekomerno opadanje kose.

