Još jedan razvod na javnoj sceni! Nakon 10 godina braka, poznata pevačica doživela krah

Popularna pevačica se razvela i to nakon deset godina braka za koji niko nije mogao ni da predvidi kraj.

Pevačica, prolazi kroz težak emotivni period, ali nije jedina - ovo je još jedan u nizu porodični raspad na javnoj sceni. Profimedia

Pevačica Džesika Simpson razvodi se od nekadašnje NFL zvezde Erika Džonsona. Vest o tome potvrdilo je nekoliko izvora za američke medije.

Pevačica, prolazi kroz težak emotivni period.

Kako kaže izvor za "US Weekly", Džesika Simpson je slomljena, a ova odluka nije bila baš tako laka.

Nekoliko izvora tvrdi da par već duže vreme živi odvojeno, te da pokušavaju da zaštite decu od sve glasnijih tračeva o razlozima za raskid veze.

Spekulacije da se njih dvoje razvode pokrenuo je sam fudbaler koji je prošle nedelje uslikan u sasvim običnoj šetnji - ali bez burme.

Ni Džesika nije uspela da prikrije bolna dešavanja u svom životu, te je i ona nedavno fotografisana – takođe, bez vereničkog prstena.

Tada se, po prvi put, oglasio izvor blizak holivudskom paru, te je za strane medije istakao da supružnici i nisu baš u najboljim odnosima.







"Ranije je Džes uvek prisustvovala događajima u školi, bilo samostalno ili sa Erikom, a on nikada nije dolazio sam. Ali, nedavno je počeo da dolazi samo on i to sam. Kao što pretpostavljate, bilo je mnogo tračeva među roditeljima", rekao je on.

Inače, Džesika i Erik venčali su se 2014. godine i bili su u braku 10 godina. Uskoro bivši supružnici imaju ćerke Maksvel (12) i Birdi (5) i sina Ejsa (11).