U društvu grofa Drakule sa brendovima essence i Catrice

Brendovi essence i Catrice, uz domaćina VM2 COSMETICS iz Zagreba, okupili su regionalne influensere i vodeće predstavnike medija na ekskluzivnom trodnevnom događaju u srcu legendarne Transilvanije u Rumuniji, unutar zidina legendarnog dvorca grofa Drakule – Bran Castle.

Ovo jedinstveno iskustvo bilo je spoj avanture i zabave uz predstavljanje jesenskih BOOtiful makeup noviteta oba brenda unutar jednog od najpoznatijih dvoraca na svetu.

Prvo veče započela je večerom u luksuznom hotelu, nakon čega su usledili spa tretmani i opuštanje uz bazen uz skincare proizvode brendova essence i Catrice.

Stvorena je idealna atmosfera koja je pripremila goste za sledeći dan, ispunjen raznim aktivnostima.

Sledećeg jutra, gosti su imali jedinstvenu priliku da posete najveće utočište za smeđe medvede na svetu “Libearty Bear Sanctuary”, gde su mogli mnogo naučiti o tim veličanstvenim stvorenjima i uživati u prekrasnom prirodnom okruženju.

Catrice/Promo

Brendovi essence i Catrice dodatno su podržali ovu plemenitu misiju donacijom skloništu za medvede, a omogućili su i svim gostima događaja da svaki od njih "usvoji" svog medveda, čime su pomogli širenju svesti o zaštiti tih veličanstvenih stvorenja.

Ovaj izlet je ne samo obogatio iskustvo svih prisutnih, već je i istakao posvećenost brendova essence i Catrice ekološkoj svisti i zaštiti životinja.

Velika zabava održana zadnje večeri u tajanstvenom Dvorcu Drakule bila je vrhunac trodnevnog događaja.







S dramatičnim osvetljenjem, mističnom atmosferom i vrhunskom produkcijom, dvorac je oživeo u glamuroznoj atmosferi koja je savršeno odgovarala predstavljanju najnovijih kolekcija lepote brendova essence i Catrice.

Gosti su uživali u muzici, posebnim vizualnim efektima i prostoru ukrašenom spojem mistike i luksuza, spajajući tradiciju sa modernim stilom.

Pomno osmišljene aktivnosti – od makeup kutaka i predstavljanja novih proizvoda oba brenda do posebnih iznenađenja unutar dvorca – osigurale su da događaj ponudi sve što se može očekivati od vodećih makeup brendova.

Brendovi essence i Catrice još jednom su pokazali svoju kreativnost i sposobnost organizacije događaja koji ne samo da pomeraju najnovije makeup trendove, već stvaraju iskustva koja nadmašuju tradicionalne promocije i ostavljaju trajan utisak na sve učesnike.

Ovaj događaj ostati će zapamćen kao jedan od najuzbudljivijih makeup događaja godine, a svi gosti su se zaista zabavili i imali #BOOtiful time.