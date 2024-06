Održana promocija brenda Deborah Milano u Lilly drogeriji

U Lilly drogeriji u ulici Kneza Mihaila održana je promocija make up brenda Deborah Milano na kojoj je prisustvovao veliki broj zvanica iz beauty&fashion sveta. Svi prisutni imali su priliku da čuju sve o aktuelnim Deborah novitetima uobličenim u trendy look za ovu sezonu, koje je predstavio oficijelni Deborah Milano šminker Luca Mannucci. On je podelio male šminkerske tajne svog posla i prilikom šminkanja modela objašnjavao detaljno postupak i osnovne perfomanse proizvoda koje koristi. Promo

Deborah Milano je pristupačan brend šminke koji je pažljiv prema potrebama žena. Široka paleta proizvoda kombinuje kreativnost, kvalitet i estetiku Made In Italy. Inovativne teksture, dizajn pakovanja i moderne boje čine ovaj brend pristupačnim luksuzom za sve žene.

Prilikom kreiranja boja veoma često se inspiracija pronalazi u svetu mode i razvijaju se predlozi po ugledu na modne trendove. Deborah Milano stavlja lepotu svake žene u prvi plan, donoseći dašak modernog glamura u svakodnevni život.

Neki od najpopularnijih proizvoda su novi BB puder, Skin booster sa vitaminom C i fenomenalni Super Vynil no transfer ruz za usne.

Sve proizvde ovog make up brenda možete pronaći u odabranim Lilly drogerijama ili na Lilly onlajn shop-u. Spisak lokacija možete pronaći na zvaničnoh Instagram stranici @deborahmilanosrbija.