Ima 55 godina, a izgleda upola mlađe: Ovo je tajna savršenog izgleda Dubravke Mijatović

Tajna izgleda Dubravke Mijatović u šestoj deceniji

Glumica je 27. decembra napunila sjajnih 55 godina, a poslednji put imali smo prilike da je vidimo davne 2019. godine, kada se pojavila na prestoničkom događaju.

Iako vešto krije svoju privatnost, Dubravka Mijatović važi za jednu od onih glumica, koje svojim izgledom inspirišu i mlađe i one dame u poznim godinama.

Hrabro, bez ijedne esteske korekcije, glumica je zagazila u šestu deceniju i iako se to po njenom izgledu, ali i duhu, nikada ne bi reklo.

„Izgledam fenomenalno jer još nisam podlegla tim trendovima, a i još je rano. Ne isključujem estetske zahvate, štaviše, super mi je kada vidim ženu koja izgleda lepo i koja je iskoristila estetsku hirurgiju da bi se malo ulepšala.

Uzdam se u genetiku, koja me za sada nije izdala“, rekla je Dubravka svojevremeno za medije.

Glumica je tada otkrila da ne drži dijete, već da voli da uživa u hrani, kao i da je tajna njenog izgleda u redovnim treninzima.

„Daleko od toga da sam potpuno zadovoljna sobom, ali se trudim da ne razmišljam o manama. Nekako, podrazumevam da se osećam dobro u svom telu.

Vežbam mnogo, pošto jedem poprilično, ali to mogu sebi da priuštim jer vežbam, i nisam neki karakter za dijete“, rekla je ona tada.





Koliko je važna nega lica naučila je još u detinjstvu, od svoje majke, pa je ta pravila nastavila da primenjuje i kasnije.

„Znam da sam od mame, gledajući je kako se sprema za posao, naučila da je nega jako važna za ženu, da se iz kuće ne izlazi bilo kako.

Zbog sebe, naravno. I da nedostatak vremena nije izgovor za to“, istakla je Dubravka pre nekoliko godina za portal „To sam ja“.

Ipak, još važnija od spoljašnje jeste unutrašnja nega, na kojoj Dubravka vredno radi.

Ne koristi društvene mreže i u tome, između ostalog, pronalazi svoj mir.

„Pretpostavljam da je većini važnija spoljašnja nega, jer se ne sećam da me je iko ikada pitao kakve su mi misli, reči i osećanja, kada traže savet za izgled.

Uglavnom se sve svede na kreme, a odustala sam od objašnjavanja da to nije suština. Nemam društvene mreže, ne gledam TV i ne čitam novine. To mi ne prija, troši me na neki besmislen način, prazni me.

Želim da dan provedem drugačije, u kontaktu sa sobom, ljudima koje volim i poslom koji radim“, iskrena je bila glumica za pomenuti portal.

O godinama nikada nije imala problem da priča:

„Ne vidim ništa nepoželjno ni loše u tom pitanju. Postoje mnoga nepoželjna, neumesna i neprimerena pitanja, a ovo, bar za mene, nije jedno od njih“, rekla je tom prilikom Dubravka Mijatović.