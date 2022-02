Jelena Gavrilović bez trunke šminke, filtera i fotošopa: Nisam savršena, najteže mi je bilo da prihvatim sebe (foto)

Jelena Gavrilović bez šminke poslala snažnu poruku

Jelena Gavrilović pohvalila se na Instagramu novim setom fotografija koje po svemu odudaraju od onoga što ova društvena mreža popularizuje. Pred objektiv je hrabro stala bez trunke šminke, a slika koju je objavila nije „prošla“ čak ni kroz filtere. Kažemo „čak“ jer upravo su filteri nešto bez čega se Instagram ne može zamisliti. Nije radio ni fotošop. Uostalom, zgodnoj glumici nikakve dodatne korekcije nisu potrebne.

Iako je svesna da savršenstvo ne postoji, Jelena priznaje da joj je trebalo vremena dok nije prihvatila sebe.

‒ Kada sam izabrala glumu kao životno opredeljenje, svoj poziv, jedna od prvih vežbi na akademiji bila je „ja u datoj situaciji“. Na ovom putu po kom hodam... Na današnji dan imam 39 godina, bez obzira na to koliko se ugodno osećam da budem neko drugi, najteže mi je bilo da pronađem sebe, da prihvatim sebe... Ne bi trebalo svi da budemo isti, jer nismo. To nije zanimljivo ni na sceni, ni pred kamerom, ni u životu! Nismo savršeni, i to nas upravo čini posebnim.